Słoneczna gorączka ogarnia rolników, diecezje i spółki

W całej Polsce trwa boom na dzierżawy gruntów pod farmy fotowoltaiczne. Polska Grupa Energetyczna uruchamia nawet call center, gdzie będzie odbierała zgłoszenia od właścicieli działek. Stawki za dzierżawę skoczyły do kilkunastu tysięcy za hektar. Kto na tym zyska?

Fotowoltaika jest drugą po energetyce wiatrowej największą technologią OZE w polskim systemie elektroenergetycznym. Polska staje się wielkim terenem budowy farm fotowoltaicznych o mocy rzędu megawata i większych. Inwestorzy prześcigają się w pozyskiwaniu gruntów. Stawki za dzierżawę rosną wraz z coraz większymi planami dużych graczy. Czasami można jeszcze spotkać stare oferty, w których roczny czynsz za dzierżawę hektara zaczyna się od 7 tys. zł. Teraz standardem są stawki 10-12 tys. zł, ale właściciele gruntów potrafią zażądać i 16 tys. zł za hektar. Umowy zawierane są na 20 lat i dłużej.

Telefony się urywają

PGE ma w planach do 2030 roku posiadanie 3 GW mocy ze słońca. Największa spółka energetyczna w Polsce pozyskała jak dotąd ok. 2 tys. ha gruntów. - To wystarczy do zbudowania ponad 1250 MW - mówi Marcin Gelberg z biura komunikacji korporacyjnej PGE Energia Odnawialna. Spółka uruchamia infolinię dla właścicieli, którzy chcą oddać swój teren w dzierżawę pod budowę farm fotowoltaicznych. - Sięgamy po wszystkie źródła ziemi pod fotowoltaikę. Mamy około 100 hektarów gruntów własnych w Bełchatowie, podpisane umowy z Grupą Azoty Siarkopolem, kierujemy ofertę dzierżawy gruntów do samorządów, Kościoła i osób prywatnych - wymienia Gelberg. Spółka ma podpisany też list intencyjny z PKP.

Największą jak dotychczas umowę dotyczącą dzierżawy 320 hektarów zawarła PGE EO w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. - Kilkadziesiąt podmiotów zgłaszało się z propozycjami zagospodarowania naszych gruntów, przede wszystkim na realizację farm fotowoltaicznych - mówił w rozmowie z Radiem Zachód ekonom lubuskiej diecezji, ksiądz Tadeusz Stanisławski.

W województwie lubelskim PGE EO uruchomiła właśnie farmę Bliskowice o mocy 1 MW, a miesiąc temu w województwie podkarpackim farmę PV Lesko. Za kilka tygodni otwarte zostaną PV Lutol1 i PV Lutol2 w województwie lubuskim.

