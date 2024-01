"Śląskie kopalnie uratowane". Komisje PE poparły unijne rozporządzenie metanowe

"The Guardian": według szefa COP28 nie ma dowodów, że rezygnacja z paliw kopalnych jest konieczna Sultan al-Dżaber, przewodniczący konferencji klimatycznej COP28, przekonywał, że nie ma dowodów naukowych wskazujących, iż rezygnacja z paliw kopalnych jest konieczna, by ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5 stopnia C - ujawnił w niedzielę brytyjski dziennik "The Guardian".