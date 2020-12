Blisko 28 mld dolarów za popularny komunikator

Duża transakcja na rynku technologicznym. Salesforce kupił komunikator Slack za 27,7 mld dolarów. Firma z San Francisco będzie konkurować z Microsoftem.

Znany komunikator internetowy Slack został przejęty przez Salesforce. Amerykańska firma z San Francisco kupiła platformę komunikacyjną za 27,7 mld dolarów, około 102,3 mld zł (w przeliczeniu po kursie obowiązującym na 3 grudnia). To jedna z największych transakcji na rynku technologicznym w ostatnich latach.

We're thrilled to be acquiring Slack!

Combining @SlackHQ with #Customer360 will be transformative, creating the operating system for the new way to work. Together, we'll enable companies to succeed in the all-digital, work-from-anywhere world.



