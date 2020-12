Słaby dolar, rekordy bitcoina i WIG20 [Wykresy tygodnia]

fot. Phongphan / Shutterstock

Kończąc kolejny tydzień 2020 roku, spójrzmy na najważniejsze i najciekawsze wykresy ostatnich kilku dni.

1. Koniec mocnego dolara?

Akcje Tesli podrożały w tym roku niemal 7-krotnie i spółka jest już wyceniana na ponad 550 mld dol., najwyżej wśród motoryzacyjnych gigantów. Ale prezes i założyciel Elon Musk ostrzega, że cena walorów może zostać "zmiażdżona".

/ Bloomberg

Choć 2020 rok może się nie kojarzyć z giełdową hossą na największych spółkach, to jednak w listopadzie WIG20 zaliczył największy miesięczny wzrost od 19 lat. Trend jest jednak szerszy, mocne wzrosty zanotowała większość światowych indeksów. Problem jednak, że historycznie po mocnym miesiącu rzadko udawało się tendencję podtrzymać.

/ Bankier.pl

Na kilka miesięcy przed 100. urodzinami partii komunistycznej Chiny wyeliminowały skrajną biedę i uczyniły kolejny milowy krok na drodze do stworzenia społeczeństwa umiarkowanego dobrobytu. Nie mogło być inaczej, bo taki cel wyznaczył sam "chłopski cesarz" Xi Jinping. I choć pojawiają się uzasadnione wątpliwości, czy faktycznie problem rozwiązano całkowicie, to nie sposób odmówić Państwu Środka ogromnego sukcesu, jakim jest wyraźny wzrost standardu życia ludności. Tyle że przypisywanie go wyłącznie Pekinowi to nadużycie.

/ Bankier.pl na podstawie danych Banku Światowego

Rekordowo silny wzrost produktu krajowego brutto Polski w III kwartale był w znacznej mierze zasługą odbudowy popytu konsumpcyjnego – wynika z danych GUS.

/

Notowania bitcoina wspięły się na najwyższy poziom w historii, przebijając rekord z 2017 r. O kryptowalutach znów sporo mówi się w finansowym mainstreamie.

/

W pierwszym tygodniu grudnia nadal w górę pięła się miedź. Ceny metalu przebiły 7770 dolarów za tonę i były najwyższe od ponad 7 lat.

/ Bankier.pl

MKa