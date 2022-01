Słabość WIG20 na tle Europy. Początek roku na minusie

/ Bankier.pl

Indeks polskich dużych spółek był w piątek najsłabszym benchmarkiem w Europie. Pierwszy miesiąc roku na razie oznacza dla inwestorów w WIG20 wynik pod kreską.

Wczorajszy niedosyt na warszawskich indeksach, które tylko minimalnie wzrosły przy lepiej zachowujących się rynkach bazowych, miał swoje konsekwencje także w piątek. WIG20 i WIG były w piątek najsłabszymi indeksami na europejskich parkietach. Niewiele ustępował im DAX, z którym duża korelacja polskich indeksów był aż nadto widoczna. Na koniec handlu w Warszawie tracił ok. 1,8 proc., natomiast CAC40 również był niżej o ok. 1,5 proc.

To był tydzień dużej zmienności z paniczną wyprzedażą w poniedziałek i spinającą klamrą, mocną przeceną w piątek. W całym tygodniu indeks największych spółek stracił 3,96 proc., a w tym roku jest niżej o 3,67 proc.

Na zakończenie handlu WIG oddał 2,27 proc. WIG był niżej o 1,82 proc. i znalazł się na poziomie 66 892 pkt. Nieco lepsza postawa małych i średnich spółek i tak nie uchroniła ich indeksów od spadków. mWIG40 zniżkował o 0,91 proc., sWIG80 o 1,12 proc. WIG140 oddał 1,87 proc. Obroty wyniosły 1,36 mld zł, z czego 1,17 mld dotyczyło WIG20.

Indeksy sektorowe były w większości na minusie. Spadkom przewodziły branże gier (-3,90 proc.) i górnictwa (-2,68 proc.). Słabo wypadły też sektor paliwowy (-1,84 proc.) i banki (-1,82 proc.).

Wzrosło tylko pięć branż w tym motoryzacja najmocniej (0,86 proc.). Media, energetyka, nieruchomości i leki wzrosły miedzy 0,32 a 0,04 proc.

Spośród spółek wchodzących w skład WIG20 najmocniej stracił CD Projekt (-5,23 proc.). Po niewielkich wzrostach z początku sesji kurs przez resztę dnia tylko spadał, wyraźnie przyspieszając w drugiej części handlu po przełamaniu technicznego wsparcia zarysowanego na wykresie. W czwartek po sesji poinformowano o zawarciu formalnej ugody z pozywającymi spółkę podmiotami z USA. CD Projekt wraz z ubezpieczycielem, Colonnade Insurance ma wypłacić w ramach ugody łącznie 1,85 mln dolarów.

Najniżej od połowy wakacji jest kurs Dino po spadku o 3,97 proc. do 305,10 zł. Nie pomogły wczorajsze informacje o zakupie akcji za ponad 2 mln zł przez członka rady nadzorczej spółki.

Allegro, a jego kurs po spadku o 2,82 proc. do 35,375 zł, zaczyna zbliżać się do historycznych minimów z grudnia 2021 roku.

Wśród liderów spadków były również największe pod względem kapitalizacji spółki z branży finansowej, z których najmocniej spadł kurs Santander Bank Polska (3,11 proc.). Zniżkowały kursy Pekao o 31,74 proc. i PKO BP o 1,81 proc. O 2,42 proc spadły akcje PZU do 35,89 zł.

O 2,74 proc. był niżej kurs PKN Orlen, którego spółka poinformowała o kolejnych planach inwestycyjnych dot. planów budowy terminala przyjęć gazu płynnego z wykorzystaniem infrastruktury Grupy Azoty.

Kurs CCC po spadku o 2,13 proc. zbliżył się do poniedziałkowych rocznych minimów. Poniżej 16 000 zł za akcję jest znów kurs LPP (-1,81 proc.). Pomijając poniedziałkową panikę, jest to najniższe zamknięcie od 8 grudnia, kiedy rozpoczynał się rajd kursu na historyczne szczyty. Jak wskazują eksperci, o ile LPP rzeczywiście może ciążyć ekspozycja na rynek wschodni (ok. 28 proc. przychodów), o tyle CCC, które generuje tam tylko ok. 2,2 proc. przychodów, jest bardziej na cenzurowanym ze względu na obawy o wyniki ze względu na rosnące koszty. CCC opublikuje raport roczny 20 kwietnia. Więcej o terminarzu wynikowym tutaj.

Wzrosty zanotowały tylko Mercator (2,78 proc.), Tauron (2,73 proc.), JSW (1,18 proc.) i Asseco (0,68 proc.). Kurs JSW jest już powyżej 40 zł.

Relatywnie mocne były spółki z branży energetycznej. Obok Taurona, notowane w WIG20 PGE oddało tylko 0,68 proc. Ze strony czeskiej dotarły informacje, że negocjacje ws. Turowa mogą doprowadzić do porozumienia w ciągu kilku tygodni.

W mWIG40 liderem wzrostów była Enea (4,53 proc.) i Neuca (1,93 proc.).

Spadły akcje Budimexu (-2,27 proc.). We wtorek na granicy rozpoczęła się już budowa zapory z Białorusią.

Spośród zniżkujących spółek z mWIG40 ponownie wśród liderów spadków były akcje Ten Square Games, które zniżkowały o 3,8 proc. Kolejny raz handel wyróżnił się obrotami w koszyku średnich spółek (30 mln zł). W zaktualizowanym rejestrze krótkiej sprzedaży prowadzonym przez KNF, ujawnił się fundusz Marshall Wace na akcjach Ten Square Games z pozycją netto 0,51 proc. Na początku tygodnia ten sam fundusz pojawił się na akcjach CD Projektu.

Najwięcej oddał jednak Polenergia (-6,94 proc.), której KNF zatwierdził prospekt emisyjny. W ramach emisji akcji spółka ma pozyskać do 1 mld zł nowego finansowania.

Gorzej radziły sobie również spółki informatyczne – DataWalk (-5,76 proc.) i Comarch (-5,58 proc.).

MKu