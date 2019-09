Słabość WIG20. JSW szuka dna

W czwartek na GPW rozczarowały nie tylko wyniki głównych indeksów, ale i obroty. Ciekawie działo się zaś na akcjach szeregu spółek pogrążonych w mniejszych bądź większych problemach.

Aż o 0,6 proc. spadły dziś notowania WIG20. To wynik mocno rozczarowujący, ponieważ na większości europejskich parkietów dominowała dziś zieleń. Od wzrostów dzień rozpoczęli także Amerykanie. Choć wczoraj konferencja Fed wywołała mieszane uczucia, ostatecznie jednak wygrał optymizm. Przypomnijmy, że wczoraj wieczorem Rezerwa Federalna po raz drugi ścięła stopy procentowe. Jak jednak zauważył Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl, to jedyna pewna informacja po wczorajszym Fedzie. Podziały były tak duże, a deklaracje na tyle niejasne, że ciężko wyciągać wnioski co do dalszych decyzji Rezerwy.

W Polsce jednoznacznie negatywny impuls dał z kolei odczyt produkcji przemysłowej. Ta w sierpniu nieoczekiwanie spadła o 1,3 proc. Choć przed spowolnieniem w przemyśle ostrzegał wcześniej wskaźnik PMI, to jednak ekonomiści prognozowali, że w sierpniu wzrost się jeszcze utrzyma. Konsensus zakładał +1,7 proc. rdr.

Mimo słabych danych z przemysłu, spółki małe i średnie zachowywały się dziś dużo lepiej niż blue chipy. sWIG stracił 0,07 proc., mWIG zyskał zaś 0,09 proc. To jednak nie wystarczyło, by wyciągnąć ponad kreskę WIG, który stracił aż 0,4 proc. i również wyraźnie odbiegał od europejskiej średniej. Rozczarowały także obroty, które na szerokim rynku sięgnęły ledwie 658 mln zł.

W gronie spółek z WIG20 najmocniej spadały akcje JSW – w dół o 5,6 proc., Orange Polska - o 4,5 proc. i Cyfrowy Polsat – o 3,2 proc. Notowania JSW znalazły się na najniższym poziomie od sierpnia 2016 r. Najmocniej w górę poszły z kolei Lotos i Orlen - oba wzrosły o 1,1 proc.

Bardzo ciekawie sesja kształtowała się dla spółek z szerokiego rynku, które znajdują się obecnie w mniejszych bądź większych tarapatach finansowych. Liderem wzrostów był Ursus, który zyskał aż 21 proc., choć na koniec sesji TKO pokazywało nawet wzrost o ponad 75 proc. Ten walczący o przetrwanie producent sprzętu rolniczego poinformował o kolejnym dokumencie podpisanym z mającymi dofinansować jego spółkę zależną Amerykanami.

Wczorajsze wzrosty kontynuowały ZM Kania, których notowania dziś poszły w górę o 14,8 proc. Wczoraj rano zarządca spółki złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstw przez członków zarządu spółk i. Chodzi o przywłaszczenie serwera i nieprawidłowości związane ze znajdującymi się na nich danymi. Tymczasem Cedrob poinformował, że zabezpieczył ćwierć miliarda złotych na inwestycję w Kanię.

Skończył się z kolei rajd "Getinów". Po dwóch dniach mocnych wzrostów Noble stracił dziś 5,6 proc., zaś Holding 7,6 proc. O 2,3 proc. poszły w dół także notowania Idei. Wśród tracących spółek warto było dziś też zwrócić uwagę na notowania Polnordu - spadły o 8,7 proc., oraz Rafako - w dół o 5,8 proc. Obie te spółki znalazły się na historycznych minimach.

Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3552,65 0,70 0,39 5,45 5,46 18,37 DAX Niemcy 12457,70 0,55 0,38 6,34 1,95 17,98 FTSE 100 W.Brytania 7356,42 0,58 0,16 2,32 0,35 9,34 CAC 40 Francja 5659,08 0,68 0,29 5,35 4,92 19,62 IBEX 35 Hiszpania 9136,00 1,15 0,59 4,61 -3,69 6,98 FTSE MIB Włochy 22128,24 0,82 0,20 6,82 3,98 20,76 ASE Grecja 873,93 0,15 2,75 5,51 26,73 42,50 BUX Węgry 40922,30 -0,02 2,13 2,29 12,47 4,56 PX Czechy 1053,36 0,32 0,38 1,74 -4,10 6,77 RTS INDEX (w USD) Rosja 1378,06 -0,30 1,25 10,46 21,51 28,94 BIST 100 Turcja 100338,80 -1,56 -2,06 5,30 3,87 9,94 WIG 20 Polska 2191,61 -0,61 0,12 4,25 -2,99 -3,73 WIG Polska 58053,03 -0,42 0,29 3,60 -0,11 0,63 mWIG 40 Polska 3823,88 0,09 0,72 1,20 -4,96 -2,19

Adam Torchała/PAP Biznes