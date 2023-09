Słabość GPW na tle Europy. Przecena Kernela i wzrosty CD Projektu

Początek tygodnia nie zaczął się dobrze dla giełdowych byków, bo na indeksach przeważała czerwień, a WIG20 wymazał piątkowe wzrosty i znów podsyca wątpliwości o statystyce słabych stóp zwrotu z akcji we wrześniu. Rynkową uwagę skupiały w poniedziałek akcje banków, CD Projektu, Kernela oraz spółek energetycznych.

WIG20 spadł o 1,24 proc., WIG był niżej o 0,96 proc. Z kolei mWIG40 zniżkował o 0,54 proc., a sWIG80 zyskał 0,05 proc. Obroty wyniosły 837 mln zł, z czego 646 mln dotyczyło WIG20.

Handel odbywał się bez Amerykanów, ponieważ w USA obchodzone jest Święto Pracy. Bez rynkowego przewodnika, który zazwyczaj nadaje rytm przesunięciom kapitału, w Europie obserwowana była mieszana sesja, chociaż jej pierwszą część można było zapisać na konto byków. Posilały się one kontynuacją odbicia rynków w Chinach, gdzie władze wskazały, że w największych miastach mogą zostać obniżone opłaty dla nabywców domów, a kredytodawcy będą zachęcani do obniżenia oprocentowania kredytów hipotecznych. To kolejny z czynników mających pobudzić koniunkturę, a póki co poprawia notowania tamtejszych indeksów.

Rynek w Polsce radził sobie jednak słabiej niż reszta najważniejszych indeksów w Europie, które po południu zeszły pod kreskę, ale w skali nie większej niż 0,3 proc. Przyczyn słabości GPW należy szukać w postawie banków, które wymazały zwyżkę z poprzednich czterech dni. Zbliża się decyzja RPP i być może pierwsza od maja 2020 r. obniżka stóp procentowych – niesprzyjająca wynikom banków. Spadki na WIG20 były jednak szerokie i także związane z umocnieniem dolara do złotego, co było wypadkową ruchów na parze EUR/USD. Swoje wystąpienia mieli bankierzy z EBC, w tym prezes Christine Lagarde. I chociaż ona mówiła więcej o komunikacji niż o polityce monetarnej, to już Mario Centento powiedział o ryzyku „zrobienia za dużo”.

Sektorowo na GPW spadki dotknęły 9 indeksów, a najbardziej odzież (-2,62 proc.), energetykę (-2,46 proc.) spółki spożywcze (-2,11 proc.), banki (-1,76 proc.) oraz paliwa (-1,55 proc.). Najmocniejszy był za to sektor gier (2,53 proc.).

W WIG20 mocno stracił kurs PGE (-2,93 proc.), w kontekście której trwa korporacyjne zamieszanie związane z prezesem Wojciechem Dąbrowskim i jego ewentualną dymisją. Według najnowszych doniesień ma on jednak zostać na stanowisku, ale jego „głowy” domagały się związki zawodowe energetyków.

Sytuacja wciąż jest napięta i od kilku dni rzutuje na kurs spółki oraz cały sektor związany ze Skarbem Państwa, bo zniżkowały także Tauron (-3 proc.) i Enea (-3,41 proc.) z mWIG40. Wzrosły natomiast kursy Polenergii i ZEPAK-u (2,85 proc.). Być może wkrótce na jaw wyjdą nowe informacje tłumaczące więcej.

Ponadto po kilku dniach wzrostów spadł kurs LPP (-3,05 proc.), a słabością raziły banki z Aliorem (-2,77 proc.) na czele. Jak zwykle dużo (120 mln zł) handlowano na akcjach Orlenu (-1,62 proc.), co było sporym obciążeniem dla wyniku indeksu, tak samo jak w przypadku (93 mln) Dino (-0,71 proc.) i PZU (-1,56 proc.) przy 71 mln zł obrotu.

Na plusie były tylko notowania JSW (0,49 proc.), Grupy Kęty (1,3 proc.) i CD Projektu (3,89 proc.), którego kurs był najmocniejszy w poniedziałek w WIG20. Być może inwestorzy zaczęli rozgrywać scenariusz udanej premiery dodatku do "Cyberpunku 2077" zaplanowanej na końcówkę września.

W drugiej linii poza energetyką uwagę największą przeceną zwracał kurs Kernela (-18,74 proc.), który ogłosił w piątek, że inwestorzy objęli 216 mln akcji po 0,2777 dol. za sztukę, co oznacza ogromne rozwodnienie akcjonariatu. Więcej o tej sprawie można przeczytać w wywiadzie z akcjonariuszem spółki.

Ogłoszony przez premiera projekt „Przyjazne osiedle” podniósł mocno kursy spółek z branży termomodernizacji budynków - Izolacji (33,33 proc.) z GPW oraz Termoexportu (50,27 proc.) z NewConnect.

Michał Kubicki