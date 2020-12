Słabość CD Projektu i fala zieleni w WIG20

fot. Robert Gardziński / FORUM

Wtorkowa sesja na GPW była w pewnych aspektach podobna do poniedziałkowej. Znów dużym obciążeniem dla indeksu WIG20 był CD Projekt, ponownie jednak dzięki wyraźnym wzrostom większej grupy spółek udało się przeciągnąć linę na zieloną stronę.

Wzrostem o 0,6 proc. zakończył wtorkową sesję WIG20. Jeszcze lepiej radziły sobie pozostałe główne indeksy GPW. WIG zyskał 0,8 proc., mWIG40 1,2 proc., a sWIG80 0,6 proc. Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,9 mld zł. Polskie indeksy wyróżniały się też na europejskim tle, gdzie dziś przeważała jedynie delikatna zieleń. Także Wall Street zaczęła dzień bez polotu od notowań blisko kreski.

Bohaterem dnia znów okazał się CD Projekt (-7,1 proc.). Dziś inwestorzy mieli do wyceny m.in. pierwsze recenzje "Cyberpunka", które pojawiły się wczoraj o godz. 18. Wielu recenzentów było zachwyconych, choć nie brakowało i bardziej stonowanych opinii zwracających uwagę przede wszystkim na liczne bugi i glicze. Być może właśnie to przyczyniło się do dzisiejszych mocnych spadków. Z drugiej strony nie można zapominać, że po premierze "Wiedźmina 3" hossa wyhamowała i być może inwestorzy obawiający się powtórki takiego scenariusza z "Cyberpunkiem 2077" nie chcą czekać do czwartkowej premiery, tylko wyprzedają nieco wcześniej. W teorię tę wpisywać się mogą zresztą i wydarzenia z wczoraj.

Podobnie zresztą jak wczoraj, także i na dzisiejszej sesji, w gronie innych komponentów WIG20 łatwiej było o zieleń. Akcje Tauronu, Lotosu i Allegro podrożały o przeszło 5 proc., KGHM wciąż nie przestaje zadziwiać i dzisiaj zyskał 3,8 proc. osiągając cenę 184 zł. Spółka jest coraz bliżej swoich historycznych maksimów, które wynoszą 198,4 zł. 2,5 proc. zyskało PGE. W sumie stosunek czerwieni do zieleni w indeksie znów wyniósł 5:15. Po czerwonej stronie powyżej 0,5 proc. oprócz CD Projektu straciło jednak tylko LPP (-1,6 proc.).

W kontekście wyniku WIG20 warto podkreślić, że CD Projekt posiada 12 proc. wagi w indeksie. Jego mocne spadki są ciężkie do zrekompensowania, tymczasem WIG20 drugi dzień z rzędu jest obciążany słabością CD Projektu i drugi dzień z rzędu pozytywnie wyróżnia się na tle Europy. I to w niepewnym politycznie otoczeniu (kwestia negocjacji budżetu UE). Co istotne, wzrosty są dość szerokie, zatem względna siła indeksu w ostatnich dniach nie wynika tylko i wyłącznie z sukcesów wąskiego grona spółek. Być może to efekt przesuwania kapitału z CD Projektu, który po raz kolejny notuje bardzo wysokie obroty (742 mln zł).

Na warszawskim parkiecie większość - 11 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję nad kreską. Najmocniej zyskał sektor górniczy, bo 3,59 proc., a także branża chemiczna (wzrost o 3,15 proc.) Z kolei najbardziej na wartości stracił WIG.Games (o 2,8 proc.).

W składzie mWIG40 najmocniejsze wzrosty notował dziś Mercator (+14,4 proc.), a podium uzupełniał duet AmRest (+5,2 proc.) i Enea (+4,5 proc.). w sWIG80 o blisko 6 proc. rosły papiery Boryszewa i Stalproduktu.

4,44 proc. do góry poszedł kurs Oponeo. Prezes spółki Dariusz Topolewski poinformował PAP Biznes w wywiadzie, że spółka planuje w 2021 roku wzrost przychodów grupy, a w 2020 roku mogą zostać na ubiegłorocznym poziomie blisko 1 mld zł. Dodał, że spodziewa się sukcesu IPO rowerowej spółki zależnej Dadelo.

Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3525,87 -0,12 0,02 10,04 -4,51 -5,86 DAX Niemcy 13278,49 0,06 -0,78 6,40 0,85 0,22 FTSE 100 W.Brytania 6558,82 0,05 2,73 10,98 -9,40 -13,04 CAC 40 Francja 5560,67 -0,23 -0,38 12,09 -5,30 -6,98 IBEX 35 Hiszpania 8227,60 -0,58 1,07 19,75 -12,31 -13,84 FTSE MIB Włochy 22053,42 -0,24 -0,21 12,05 -4,87 -6,18 ASE Grecja 791,17 0,55 4,35 34,53 -9,40 -13,69 BUX Węgry 39655,97 1,17 2,33 12,05 -10,30 -13,95 PX Czechy 977,10 0,41 1,33 12,93 -10,46 -12,42 RTS INDEX (w USD) Rosja 1364,66 -0,31 4,09 15,82 -5,78 -11,90 BIST 100 Turcja 1339,89 0,75 1,10 12,41 23,07 17,10 WIG 20 Polska 1970,27 0,60 6,31 16,07 -4,96 -8,36 WIG Polska 56011,89 0,80 5,82 14,40 0,03 -3,15 mWIG 40 Polska 3857,05 1,18 5,13 9,81 0,73 -1,31 Źródło: PAP Biznes

Adam Torchała