Słabość CD Projektu. Mocne odbicie banków

Po mocnej poniedziałkowej sesji we wtorek WIG20 obronił zdobycze z początku tygodnia. Choć końcowy wynik sesji sugeruje spokój, wewnątrz indeksu działo się sporo.

WIG20 kilkukrotnie próbował dziś zbudować większe podejście, efekty tych prób były jednak nietrwałe. Dodatkowo, gdy do gry weszli Amerykanie i na Wall Street zawitały lekkie spadki, inwestorzy mogli obawiać się, czy w ogóle uda się dzisiejszą sesję zakończyć ponad kreską. Ostatecznie WIG20 urósł o 0,2 proc., co na tle europejskim było przeciętnym wynikiem, choć warto pamiętać, że polski indeks blue chipów wczoraj błyszczał. Udało się uniknąć zatem scenariusza wielokrotnie na GPW powtarzanego - drogi z mocnych wzrostów w mocne spadki.

Warto także podkreślić, że sam wynik indeksu niewiele mówi o sesji, ta bowiem na akcjach największych polskich spółek wcale nie była neutralna, jak wspomniane 0,2 proc. Wręcz przeciwnie, działo się sporo, o czym mówi choćby fakt, że aż na 11 spółkach obserwowaliśmy zmiany notowań przewyższające 2 proc.

Zacznijmy od zielonej strony, bo to w końcu ona przeważyła. Tutaj w końcu z długiego letargu obudziły się banki. Aż 8 proc. zyskał Alior, o 6 proc. w górę poszło Pekao, 4,4 proc. na plusie finiszował Santander, a przeszło 3 proc. zyskały jeszcze akcje PZU i PKO BP. W sumie WIG-Banki zanotował wzrost aż o 3,9 proc. Ponownie rósł też sektor paliwowy, akcje Lotosu poszły w górę o 2,6 proc., a Orlenu 1,7 proc.

Skąd zatem tak słaby wynik WIG20? Bardzo słabą sesję zanotował najcięższy w indeksie (14,4 proc. udziału) CD Projekt, którego akcje potaniały o 6 proc. Spółka słabo prezentowała się już wczoraj, gdy sesję wprawdzie zamknęła na plusie, wcześniej zanotowała jednak nieudaną próbę mocnego odbicia. Spadki samego tylko CD Projektu odjęły dziś od wyniku WIG20 aż 0,9 pkt. proc. Dodatkowo mocne, ponad 4-proc. spadki zanotowały także papiery CCC i PGE.

To co udało się na WIG20 (utrzymanie wzrostów), fiaskiem zakończyło się na mWIG40 i sWIG80. Indeksy te mimo udanego początku dnia, na zamknięciu straciły odpowiednio 0,2 proc. i 0,1 proc. W WIG-u przeważyły jednak blue chipy i zakończył on dzień 0,2 proc. na plusie. Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,2 mld zł.