Słabnący dolar już nie pomaga złotemu. Frank mocno drożeje

Pomimo dalszego osłabienia dolara kurs euro do złotego poszedł wyraźnie w górę i oddalił się od tegorocznego minimum. Niemniej jednak amerykańska waluta na polskim rynku nadal kosztuje mniej niż 4 złote. Mocno zwyżkowały za to notowania franka szwajcarskiego.

W piątek o 9:46 kurs euro wynosił 4,4523 zł i był o 1,5 grosza wyższy niż dzień wcześniej. Pomimo bardzo sprzyjających warunków na rynkach światowych (wzrost apetytu na ryzyko i osłabienie USD) kurs EUR/PLN już od trzech tygodni nie pogłębia tegorocznego minimum (ok. 4,41 zł). Zwykle osłabiający się dolar przekładał się na wyższe notowania walut z rynków wschodzących.

Tymczasem kolejne raporty świadczące o osłabieniu presji cenowej w Stanach Zjednoczonych (w czwartek był to PPI, a w środę CPI) przekładają się na silny spadek rynkowych długoterminowych stóp procentowych dla dolara. To napędza osłabienie amerykańskiej waluty. W piątek rano euro było wyceniane na przeszło 1,12 USD, a więc najwyżej od lutego 2022 roku.

Sytuacja na eurodolarze ma bezpośrednie przełożenie na kurs dolara do złotego. W piątek rano „zielony” kosztował 3,9713 zł po tym, jak dzień wcześniej odnotował 16-miesięczne minimum na poziomie 3,9382 zł. Zejście kursu USD/PLN poniżej 4 zł to chyba jedna z największych tegorocznych niespodzianek na polskim rynku finansowym.

Mocno w górę idą za to notowania franka szwajcarskiego. To pochodna wydarzeń rozgrywających się na parze euro-frank, gdzie helwecka waluta kwotowana jest blisko najmocniejszych poziomów od września 2022 roku (kiedy to padł historyczny rekord). W rezultacie kurs franka rósł o ponad trzy grosze, dochodząc do 4,6235 zł – czyli najwyższego poziomu od przeszło miesiąca.