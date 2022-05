Słabe zakończenie wzrostowego tygodnia. WIG20 utrzymał się jednak nad 1.800 pkt.

fot. Krystian Maj / / FORUM

Piątkowe słabsze zachowanie warszawskiego parkietu jest zastanawiające, gdyż otoczenie rynkowe sprzyjało kontynuacji wzrostów – powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski. Jego zdaniem, jeśli rynek nie zacznie wykorzystywać sprzyjającego otoczenia na początku przyszłego tygodnia, to o wzrosty do okolic 1.920 pkt. na WIG20 może być trudno.

"Piątek przyniósł słabsze zachowanie WIG i WIG20, jednak ten ostatni indeks zdołał wybronić poziom 1.800 pkt. Dzisiejsze zachowanie polskiego parkietu jest o tyle ciekawe, że PLN się umacnia, EUR umacnia się do dolara, więc teoretycznie warunki dla zwyżki warszawskiej giełdy są sprzyjające" – powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski.

Zdaniem analityka, być może to, że w poniedziałek nie ma sesji w USA (Święto Pamięci) spowodowało, iż część inwestorów postanowiła zamknąć pozycję i wrócić na rynek dopiero we wtorek.

"W piątek słabsze były duże banki, co może pokazywać zachowanie inwestorów zagranicznych, którzy jednak redukują pozycje" - powiedział.

"Na piątkowej sesji warto natomiast wyróżnić Allegro, które po obniżeniu prognoz wyników na 2022 rok, drugą sesję z rzędu mocno rosło. Być może wynika to z odbicia w USA i poprawy sentymentu względem spółek wzrostowych" – dodał analityk Noble Securities.

Zdaniem Kozłowskiego, rynek w nadchodzącym tygodniu, na fali dalszego umacniania złotego czy zatwierdzenia KPO może podjąć próbę kontynuacji odbicia.

"Rynek zakładał odbicie WIG20 do okolic 1.900-1.920 pkt., jednak póki co energii do takiego ruchu nie widać. Moim zdaniem istotny będzie początek przyszłego tygodnia, gdyż wielkimi krokami zbliża się posiedzenie FED (15 czerwiec 2022, godzina 20.00 – PAP). Jeśli polski rynek nie wykorzystuje obecnego otoczenia do odbicia, to być może po prostu jest słaby" - podsumował Sobiesław Kozłowski.

WIG20 zakończył piątkową sesję spadkiem o 0,89 proc. do 1.810,68 pkt., WIG zniżkował o 0,56 proc. do 56.609,87 pkt., a sWIG80, poszedł w dół o 0,29 proc. i zamknął się na 17.993,5 pkt. Najmocniejszy z głównych indeksów był mWIG40, który spadł o 0,1 proc. do 4.320,02 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 0,924 mld zł, z tego 0,795 mld przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych europejskich parkietach panowały pozytywne nastroje. W tym okresie DAX rósł o 1,33 proc., a francuski CAC 40 zyskiwał 1,46 proc. W Wielkiej Brytanii FTSE 250 szedł w górę o 0,5 proc.

Również na giełdach amerykańskich w czasie zamykania krajowego parkietu sentyment był pozytywny. Nasdaq100 zyskiwał 2,14 proc., S&P500 szedł w górę o 1,46 proc., a DJI rósł o 0,75 proc.

W ujęciu sektorowym zyskało 6 z 15 indeksów. Najwięcej zyskały WIG-Górnictwo (1,99 proc.), WIG-Odzież (1,81 proc.) oraz WIG.GAMES5 (1,16 proc.).

Najwięcej zaś straciły WIG-Energetyka (-2,86 proc.), WIG-Spożywczy (-2,05 proc.) oraz WIG-Banki (-1,96 proc.).

W ujęciu tygodniowym spośród głównych indeksów najmocniejszy był WIG, który zyskał 1,65 proc., a najsłabiej zachował się sWIG80, który wzrósł o 0,35 proc.

Wśród indeksów sektorowych w ujęciu tygodniowym najlepiej zachował się WIG-Górnictwo (7,31 proc.), a najmocniej straciły WIG-Leki (-4,05 proc.) oraz WIG-Games (-3,71 proc.).

Spośród spółek o największej kapitalizacji najlepiej w okresie tygodnia zachowały się akcje KGHM (8,38 proc.) oraz CCC (7,19 proc.).

Najmocniej w takim horyzoncie spadły akcje CD Projektu (-5,13 proc.) i Dino Polska (-3,38 proc.).

Z WIG20 najmocniej na piątkowej sesji urosły akcje Allegro (5,33 proc. do 24,7 zł), a ich kurs, przy zdecydowanie największych na rynku obrotach sięgających 250 mln zł, wrócił do okolic majowego maksimum.

W gronie liderów wzrostów z tego segmentu rynku przez całą sesję utrzymywały się akcje LPP, których kurs pod koniec notowań nieco się jednak cofnął kończąc je na 1,58 proc. plusie na poziomie 9.945 zł.

Dzięki mocnej drugiej części piątkowej sesji wyraźnie zyskały także akcje CCC, a ich kurs poszedł w górę o 4,02 proc. do 48,89 zł i zbliżył się do lokalnego szczytu z 18 maja br.

O ponad 2 proc. zyskał natomiast KGHM (2,19 proc.), a kurs Lotosu, który w pierwszej fazie sesji tracił na wartości zamknął się na 1,64 proc. plusie. W tym czasie kurs PKN Orlen spadł o 1,68 proc. do 70,4 zł.

Wyraźnie w drugiej części notowań poprawił się sentyment na akcjach CD Projektu, które zamknęły piątkowe notowania na 1,5 proc. plusie. CD Projekt opublikował raport finansowy za I kw. br. W tym okresie zysk netto CD Projektu wyniósł 68,9 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy prognozowali wynik na poziomie 70 mln zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem zysk netto wzrósł o 112 proc. Spółka ocenia za najbardziej prawdopodobny brak możliwości osiągnięcia celów wynikowych w okresie trwania programu motywacyjnego do 2025 roku.

Najsłabsze w połowie sesji oraz na jej zamknięciu były największe pod względem kapitalizacji banki. Najmocniej, o 3,39 proc. do 31,06 zł w dół poszedł kurs PKO BP, a kurs Pekao spadł o 2,87 proc. do 90,82 zł.

Dla PKO BP analityk Goldman Sachs Mikhail Butkov obniżył rekomendację do "neutralnie" z "kupuj", a cenę docelową jego akcji wyznaczył na 38 zł.

Jak wynika z raportu AMRON-SARFiN, w pierwszym kwartale 2022 roku nastąpił wyraźny spadek popytu kredytami hipotecznymi - banki udzieliły 47,8 tys. kredytów mieszkaniowych czyli o 25,3 proc. mniej niż w czwartym kwartale 2021 roku. Wartość udzielonych kredytów wyniosła 16,93 mld zł, co oznacza spadek o 24,6 proc. kdk.

Natomiast Związek Banków Polskich ocenia, że jeśli z wakacji kredytowych skorzystałoby 80 proc. uprawnionych kredytobiorców spłacających kredyty złotowe na nieruchomości niekomercyjne łączny koszt dla sektora bankowego wyniósłby 13,1-16,4 mld zł w 2022 roku oraz 21,3-27,9 mld zł w okresie 2022-2023. W tym świetle Związek opowiada się za wprowadzeniem do programu wakacji kredytowych dodatkowych kryteriów, ograniczających ten program do pomocy kredytobiorcom, którzy najbardziej potrzebują wsparcia.

W gronie blue chipów słabe były także akcje PGE, które straciły 2,63 proc. do 10 zł jednak ich kurs zdołał się utrzymać ponad górnym ograniczeniem średnioterminowej konsolidacji.

W mWIG40 liderem wzrostów był AmRest, którego kurs poszedł w górę o 2,59 proc. i była to najmocniejsza sesja tej spółki po kilku dniach spadków.

O ponad 2 proc. w górę poszły także akcje ING BSK (2,51 proc.) oraz Ten Square Games (2,15 proc.). ING było najmocniejsze z całego sektora bankowego, a kurs Ten Square Games próbuje oddalić się od ustanowionych w bieżącym tygodniu rocznych minimów.

W początkowych fazach piątkowych notowań po wyraźnej zwyżce, 52-tygodnowe maksima ustanawiały akcje Grupy Azoty, jednak w drugiej części sesji optymizm kupujących wyraźnie osłabł, a kurs zamknął się na 0,38 proc. plusie, co jednak pozwoliło ustanowić roczne maksima.

Najsłabiej z mWIG40 sesję zakończył Mabion, który stracił 3,99 proc. do 26,5 zł, a jego kurs testuje dolne ograniczenie budującej się od końca kwietnia br. konsolidacji.

Mocno, o 3,78 proc. zniżkowały akcje Polenergii, które były silne w pierwszej części tygodnia.

W gronie liderów spadków był także Kernel Holding, którego akcje poszły w dół o 3,36 proc. do 26,5 zł, przy ok. 2,2 mln zł obrotu. Spółka miała w trzecim kwartale roku obrotowego 2021/2022 stratę netto na poziomie 103 mln USD. Po dziewięciu miesiącach roku obrotowego zysk wyniósł 297 mln USD, co oznacza spadek o 14 proc. rdr.

W gronie małych, skupionych w sWIG80 spółek liderem wzrostów podobnie jak na początku piątkowych notowań był Rawlplug, którego kurs poszedł w górę o 5,96 proc. do 16 zł. Spółka opublikowała raport za I kw. br., zgodnie z którym w tym okresie odnotowała 37,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 25,03 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 46,09 mln zł wobec 36,63 mln zł zysku w ubiegłym roku. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 11,85 mln zł wobec 6,14 mln zł zysku w I kw. 2021.

Po wzroście o 4,57 proc. do 16,92 zł, 52-tygodniowe minima ustanowił kurs Torpolu. Spółka w czasie sesji podała, że oferta złożona przez konsorcjum z udziałem Torpolu otrzymała najwyższą liczbę punktów w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP PLK. Cena w ofercie wynosi ok. 963,95 mln zł brutto. Środki inwestora przeznaczone na realizację zakresu podstawowego inwestycji wynoszą ok. 754,8 mln zł brutto.

Najsłabsze w tym segmencie rynku były akcje Onde, których kurs spadł o 9,66 proc. do 12,34 zł. Onde poinformowało, iż spółka skupiła w celu umorzenia 517.241 akcji własnych po 58 zł za sztukę. Łącznie na buyback trafiło 30 mln zł. W ramach skupu złożono oferty sprzedaży obejmujące łącznie 52.675.178 akcji spółki, a średnia stopa redukcji ofert wyniosła 98,19 proc.

O ponad 5 proc. w tym segmencie rynku spadły także akcje Shopera (-5,19 proc.), a o 5,08 proc. w dół poszła Amica, która opublikowała raport za I kw. br. W tym okresie grupa miała 3,1 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 7,3 mln zł konsensusu. Przychody wyniosły 844 mln zł i były zgodne z konsensusem, który zakładał poziom 838 mln zł.

Jak poinformował podczas telekonferencji członek zarządu ds. finansowych Michał Rakowski, Amica w związku ze wzrostem kosztów produkcji planuje co najmniej 5 proc. podwyżkę cen. Dodał, że rynek AGD notuje popandemiczne spowolnienie dynamiki wzrostu do 5-10 proc.

Na szerokim rynku najwięcej, o 14,57 proc. do 28,3 zł, wzrosły akcje Votum i ustanowiły 52-tygodniowe maksima. Spółka odnotowała 16,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2022 roku wobec 2,3 mln zł rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły w tym czasie 55,7 mln zł wobec 43 mln zł przed rokiem.

Po wynikach kwartalnych mocno, o 6,08 proc. do 6,18 zł spadły akcje Elektrotimu i są notowane na najniższych poziomach od średnioterminowego szczytu z marca br. W I kw. 2022 r. Elektrotim na poziomie jednostkowym miał 4,5 mln zł straty netto, a na poziomie skonsolidowanym 5,4 mln zł straty. W 2021 r. zysk netto grupy wyniósł 6,5 mln zł, a spółki Elektrotim 9,6 mln zł.

Jak poinformował PAP Biznes prezes Elektrotimu, Ariusz Bober, pomimo odnotowanej w pierwszym kwartale straty netto, cały 2022 r. chce zakończyć zyskiem wyższym niż ten pokazany w 2021 r. Grupa renegocjuje kontrakty, by częściowo zniwelować wzrost kosztów materiałów, a w lipcu prawdopodobnie rozpocznie realizację „fizycznej” części umowy na budowę bariery. (PAP Biznes)

