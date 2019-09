Słaba sesja na GPW. Spadki Aliora i Kani

WIG20 był we wtorek jednym z najsłabszych indeksów w Europie. Wśród dużych spółek mocno traciły akcje Aliora, na szerokim rynku do historycznych minimów spadły zaś ZM Henryk Kania.

Niezbyt długo przyszło cieszyć się inwestorom z GPW z pokonania granicy 2200 punktów na indeksie WIG20. Choć w poniedziałek indeks wykazywał relatywną siłę, we wtorek spadał wyraźnie mocniej niż większość europejskich indeksów. W efekcie stracił aż 1,1 proc. i spadł do poziomu 2192 punktów. Traciły też inne indeksy z polskiej giełdy: WIG spadł o 0,9 proc., mWIG o 0,6 proc., a sWIG o 0,2 proc. Obroty na GPW wyniosły 875 mln zł, z czego 762 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

W Europie również przeważała czerwień, ale średnie spadki były zdecydowanie mniejsze niż te na polskim indeksie blue chipów. Neutralnie w dzień weszła Wall Street, mimo pozytywnego zaskoczenia na danych o produkcji przemysłowej i informacji z Arabii Saudyjskiej, że uszkodzenia instalacji naftowych wcale nie są tak duże, jak początkowo zakładano. Inwestorzy swoją uwagę z ropy powoli będą przesuwali jednak na Fed.

Najmocniejsze spadki w gronie blue chipów notowali Alior Bank – o 2,6 proc., KGHM – o 2,5 proc. i PKN Orlen – o 2,5 proc. Ostatnia ze spółek zapewniała dziś, że dostawy paliw do Polski - mimo ataków na saudyjskie instalacje - są bezpieczne. Mocne wzrosty obserwowano na papierach PGE – o 3,1 proc. i Orange – o 1,5 proc. Pomarańczowemu telekomowi nie zaszkodziły nawet informacje o sprzedaży części akcji przez członka rady nadzorczej.

Niewielkie zmiany zanotowały akcje CD Projektu i Lotosu. Pierwszy przed rozpoczęciem sesji w komunikacie prasowym zapowiedział wydanie trzeciego dodatku do gry Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana - premiera dodatku Żelazna Wola odbędzie się 2 października na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One. Lotos zaś rozpoczął wydobycie ze złoża Utgard w Norwegii - projekt zakończono ok. trzy miesiące szybciej niż zakładał harmonogram, uzyskując 25 proc. oszczędności w stosunku do zakładanego budżetu.

Na szerokim rynku aż o 12,3 proc. taniały papiery ZM Henryk Kania. Po zakończeniu poniedziałkowych notowań zakłady podały, że otrzymały zawiadomienie o wszczęciu wobec spółki przez Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach kontroli celno-skarbowej, w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczenia i wpłacenia podatku od towarów i usług za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

Branżowo fatalnie wypadała budowlanka, na czele z tracącym ponad 6 proc. Budimeksem. W poniedziałek prezes Budimeksu Dariusz Blocher poinformował w wywiadzie dla PAP Biznes, że przychody grupy w 2019 roku będą zbliżone rdr, a wynik netto w drugim półroczu nie będzie istotnie odbiegał od tego, który odnotowano w pierwszym półroczu. Blocher powiedział również, że liczy, iż 2020 rok będzie lepszy pod względem wyników, ale nie istotnie.

Gwałtowne wzrosty notowały z kolei akcje spółek, powiązanych z Leszkiem Czarneckim. Idea Bank, Getin Noble oraz Getin Holding podrożały o niemal 21 proc. Pierwszy z banków przed rozpoczęciem wtorkowej sesji podał, że skonsolidowany zysk netto w II kw. 2019 roku wyniósł 1,28 mln zł, podczas gdy rok wcześniej grupa miała 382,3 mln zł straty netto. Ponadto spółka podała, że zarząd zdecydował o dopuszczeniu do uczestnictwa w rozszerzonym procesie due diligence funduszu typu private equity, zainteresowanego potencjalnym nabyciem jego akcji, a na konferencji prasowej prezes zarządu Idea Banku Jerzy Pruski powiedział, że by spełniać wymogi kapitałowe bank wymaga dokapitalizowania kwotą około 500 mln zł.

