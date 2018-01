Słaba sesja na GPW. Banki w dół

Choć zapowiada się naprawdę ciekawy tydzień pod względem danych makroekonomicznych, poniedziałek należał jeszcze do spokojnych. Było to widać na polskiej giełdzie, która słabo rozpoczęła piąty tydzień 2018 roku.

W Europie większość indeksów zanotowała dziś niewielkie spadki. Podobnie było w Polsce, gdzie WIG20 stracił 0,27 proc., WIG 0,14 proc., a mWIG zyskał 0,1 proc. Indeksy po dobrym początku dnia szybko znalazły się pod kreską, by później przez większość sesji dryfować w bok bez większej zmienności. Ta, standardowo, pojawiła się dopiero na finiszu, który podreperował nieco wyniki, a mWIG-owi pozwolił nawet wyjść na plus. O słabej sesji świadczyły także obroty, które na szerokim rynku wyniosły ledwie 659 mln zł. To wynik iście świąteczny, rzadko notowany na odbywających się w normalnych warunkach sesjach.

Najlepiej wśród blue chipów radziły sobie kursy akcji Orange i Tauronu (+1,6 proc.). Dobrą sesję ma za sobą także JSW (+1,4 proc.), która odrabiała część strat z ostatniego tygodnia. Słabo wypadł zaś sektor finansowy. Wśród szóstki najsłabszych komponentów indeksu WIG20 znalazła się aż piątka reprezentantów tego sektora, w tym tacy giganci jak Pekao, PZU czy BZ WBK. To głównie za sprawą tych spółek WIG20, mimo liczebnej przewagi rosnących podmiotów, dzień zakończył pod kreską.

Na szerokim rynku jeden z największych wzrostów na warszawskiej giełdzie zanotował Polimex - Mostostal (+15,3 proc. przy 14 mln zł obrotów). Jak poinformował dziennikarzy Antoni Józwowicz, prezes spółki, Polimex Mostostal liczy, że przetarg na budowę bloku energetycznego Ostrołęka C będzie rozstrzygnięty na korzyść spółki, a po zmianie części oczekiwań przez inwestora cena w jego ofercie może być niższa. Problem polega jednak na tym, że póki co oferta Polimeksu jest blisko dwukrotnie gorsza zarówno od najlepszej, jak i od progu wyznaczonego przez zleceniodawcę.

5,2-proc. wzrost zanotował Getin Bank. To reakcja inwestorów na informację o możliwym dokapitalizowaniu banku przez głównego akcjonariusza - Leszka Czarneckiego. Jeżeli jednak bank nie zacznie na siebie zarabiać, już niedługo może być potrzebny kolejny zastrzyk gotówki. Więcej na ten temat w artykule " Odsiecz Czarneckiego da Getinowi tylko chwilową ulgę

O 5,9 proc. wrosła wycena Robygu. W poniedziałek rano na rynek dotarła informacja, że Bricks Acquisitions Limited zgodnie z oczekiwaniami podniósł cenę w wezwaniu na 100 proc. akcji Robygu z 3,55 zł do 4 zł za akcję.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks

Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3642,98 -0,12 -0,61 3,97 10,28 3,97 DAX Niemcy 13324,48 -0,12 -1,03 3,15 12,78 3,15 FTSE 100 W.Brytania 7671,53 0,08 -0,57 -0,21 6,78 -0,21 CAC 40 Francja 5521,59 -0,14 -0,37 3,93 14,08 3,93 IBEX 35 Hiszpania 10555,60 -0,38 -0,27 5,09 11,06 5,09 FTSE MIB Włochy 23801,55 -0,23 -0,37 8,91 23,14 8,91 ASE Grecja 886,54 0,97 3,31 10,49 39,27 10,49 BUX Węgry 40500,12 -0,70 -1,22 2,85 23,80 2,85 PX Czechy 1131,23 -0,06 -0,14 4,92 20,74 4,92 MICEX Rosja 2284,27 -0,48 -1,05 8,27 0,80 8,27 RTS INDEX (w USD) Rosja 1275,57 -0,87 -0,76 10,49 6,69 10,49 BIST 100 Turcja 120845,30 0,12 3,08 4,78 44,16 4,78 WIG 20 Polska 2593,40 -0,27 -1,05 5,37 24,44 5,37 WIG Polska 66769,38 -0,14 -0,80 4,74 19,96 4,74 mWIG 40 Polska 5024,91 0,13 -0,39 3,66 8,19 3,66 Źródło: PAP

3,2-proc. zwyżkę kursu zanotował Stalprodukt. Haitong Bank w raporcie z 26 stycznia rozpoczął wydawanie rekomendacji dla Stalproduktu od zalecenia "kupuj" z ceną docelową 687 zł. O 2 proc. spadła wycena Kruka. Analitycy JP Morgan, w raporcie z 25 stycznia, obniżyli cenę docelową Kruka do 269 zł z 324 zł, podtrzymując jednocześnie rekomendację na poziomie "neutralnie".

Adam Torchała/PAP Biznes