Skuza: W MF nie toczą się prace nad zmianą konstytucyjnego progu limitu długu

W Ministerstwie Finansów nie toczą się prace nad zmianą konstytucyjnego progu limitu długu - powiedział w piątek podczas posiedzenia komisji finansów publicznych wiceminister finansów Sebastian Skuza.

"Takie prace w Ministerstwie Finansów się nie toczą" - powiedział Skuza.

Chodzi o znajdujący się w konstytucji przepis, zgodnie z którym dług publiczny Polski nie może przekroczyć 60 proc. PKB. Mówi on, że nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto. Jeśli zadłużenie osiągnie tę granicę, to rząd i parlament zobowiązane są do uchwalenia zrównoważonego budżetu.

