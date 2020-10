Skuza: Wpływy do budżetu, zwłaszcza z VAT, wracają do wcześniejszych poziomów

fot. Pcess609 /

Wpływy do budżetu, zwłaszcza z VAT, wracają do wcześniejszych poziomów - powiedział w środę w Senacie wiceminister finansów Sebastian Skuza. Jego zdaniem wraz ze wzrostem dochodów z VAT, w tym roku dochody budżetu mogą być na poziomie mniej więcej z 2019 r.

Skuza reprezentował Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej podczas posiedzenia senackiej komisji budżetu i finansów publicznych, która zajmowała się nowelizacją tegorocznego budżetu.

Wiceminister mówił, że podczas projektowania budżetu na 2020 r. nikt nie spodziewał się globalnego lockdownu związanego z pandemią. "Myślę, że to najgorsze - chciałbym mieć nadzieję - jest za nami. Dzięki wprowadzonym przez rząd działaniom nasza gospodarka odczuła skutki koronawirusa w mniejszym stopniu, niż inne kraje Unie Europejskiej" - powiedział.

Zaznaczył, że dzięki temu recesja w Polsce będzie jedną z najniższych w UE. Dodał, że we wtorek MFW poprawił prognozy dotyczące spadku PKB z minus 4,6 proc. na minus 3,6 proc.

"Mogę również powiedzieć, że - patrząc na dane po sierpniu i wrześniu - wpływy budżetowe wracają do wcześniejszych poziomów. Zwłaszcza mam tu na myśli podatek od towarów i usług. Nadal jednak istnieje potrzeba pobudzenia inwestycji, aby w przyszłym roku wzrost PKB wrócił do poziomów co najmniej z lat ubiegłych" - powiedział wiceminister.

Dodał, że dochody VAT są powiązane ze sprzedażą detaliczną. "Te dochody zaczynają się teraz odbudowywać, po danych sierpniowych, wrześniowych - mówię tak troszeczkę wstępnie - te dochody są już na takiej ścieżce, na poziomie 15-16 miliardów zł miesięcznie" - powiedział.

Zaznaczył, że trwają prace przy uszczelnieniu systemu podatkowego, także w podatkach dochodowych.

"Myślę, że uda się osiągnąć dochody z VAT-u coraz wyższe, w stopniu może nie takim, jak był zakładany w projekcie pierwotnym ustawy budżetowej na rok 2020, ale myślę, że ogólnie przy dochodach - wraz ze wzrostem tych dochodów z VAT-u - uda się mniej więcej osiągnąć poziom z roku 2019" - powiedział.

Dodał, że dochody z akcyzy również "wykazują trend wzrostowy". "Można powiedzieć, że osiągają poziom ponad 6 mld zł w ciągu miesiąca" - poinformował. Porównując wzrost dochodów z VAT i akcyzy rok do roku, np. sierpień do sierpnia, albo wrzesień do września, to - zdaniem wiceministra - dochody te teraz rosną. (PAP)

Autor: Marcin Musiał

mmu/ je/