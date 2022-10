Skuza: Samorządy dostały pierwszą transzę wsparcia

fot. Andrzej Hulimka / / FORUM

W piątek samorządy dostały 4,5 mld zł wsparcia, to pierwsza transza z kwoty 13,7 mld zł, którą uchwalił Sejm – powiedział podczas debaty nad projektem budżetu wiceminister finansów Sebastian Skuza.

W piątek w Sejmie trwa pierwsze czytanie projektu ustawy budżetowej na 2023 r. Odpowiedzi na pytania posłów zadane podczas debaty nad projektem udzielał m.in. wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Kwota 13,7 mld zł dodatkowego wsparcia dla samorządów została zapisana w nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, którą Sejm uchwalił na początku września.

Wiceminister Skuza mówił w piątek także o kwotach, jakie w budżecie zostały zapisane na inwestycje.

„W budżecie są zapisane wydatki majątkowe na poziomie 59,9 mld zł. Duża część to wydatki, których mam nadzieję, że tutaj nikt nie będzie kwestionował, czyli wydatki na obronność. Ale to nie wszystko, w ramach funduszu inwestycji strategicznych realizacja promes dla jednostek samorządu terytorialnego to 17 mld zł” – zaznaczył.

Stwierdził także, że „nie ma czegoś takiego jak dług ukryty”. Powiedział, że jako członek UE, Polska musi raportować według zasad unijnych. W tym ujęciu – dodał – deficyt sektora finansów publicznych to w przyszłym roku 4,5 proc. PKB, a dług to 53 proc. PKB.

„Co do długu – to mamy wzrost kosztów jego obsługi, ale spowodowany jest on nie wzrostem długu, ale wzrostem rentowności. To wynika z sytuacji makroekonomicznej i widać to we wszystkich państwach. Rzadko można obserwować dług niemiecki z rentownością ponad 1 proc., a teraz jest to 2,14 proc., z kolei dług amerykański to 3,84 proc.” – mówił wiceminister finansów.

Zwrócił także uwagę, że zaplanowany w budżecie wzrost wpływów z podatków nie wynika ze zmian stawek podatkowych.

„W tym roku byliśmy świadkami dużych obniżek stawek – czy to docelowych, jak w podatku PIT, czy też przejściowych, jak w VAT czy akcyzie. Nawiązując zaś do VAT, to luka w VAT jest najniższa w historii, w 2021 r. wyniosła ok. 4,3 proc. A pamiętam, jak strona rządowa była atakowana, że w sprawie luki w VAT nic się nie dzieje, że to tylko efekt dobrej koniunktury i że w czasie pandemii luka w VAT wystrzeli. Tymczasem jest ona rekordowo niska” – mówił Skuza.

W piątek w Sejmie odbywa się pierwsze czytanie projektu budżetu na 2023 r. Zgodnie z projektem dochody budżetu wyniosą 604,7 mld zł, a wydatki 672,7 mld zł. Deficyt budżetowy ma być nie większy niż 68 mld zł. Wzrost PKB w roku 2022 ma wynieść 4,6 proc. a w roku 2023 – 1,7 proc. Inflacja średniorocznie ma wynieść 9,8 proc.

Podczas pierwszego czytania projektu ustawy budżetowej zgłoszono wnioski o jej odrzucenie w pierwszym czytaniu. Głosowanie w tej sprawie zostało zaplanowane jeszcze na piątek. (PAP)

autor: Marek Siudaj

