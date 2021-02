Skuza: Po raz pierwszy MF uplasował na aukcji obligacje z rentownością równą 0 proc.

Po raz pierwszy w historii Ministerstwo Finansów uplasowało na aukcji obligacje z rentownością równą 0 proc. - poinformował w czwartek na Twitterze wiceminister finansów Sebastian Skuza.

"Po raz pierwszy w historii, #MF uplasował na aukcji obligacje z rentownością równą 0%" - napisał Skuza.

"Dziś sprzedano obligacje o wartości 4,5 mld zł, w tym 0,54 mld zł serii OK0423 z ceną równa wartości nominalnej. To wydarzenie bez precedensu, jeśli chodzi o instrumenty dłużne oferowane przez MF na rynku krajowym" - dodał.

Polski resort finansów już wcześniej emitował obligacje nawet z ujemnym oprocentowaniem, ale nie były to instrumenty sprzedawane na aukcji na rynku krajowym.

Pierwszy raz w 2015 r. uplasowano 3-letnie obligacje nominowane we frakach szwajcarskich o wartości nominalnej 580 mln CHF i rentowności -0,213 proc. Po raz drugi wyemitowano zagraniczne papiery skarbowe z ujemną rentownością w 2016 r., tym razem na rynku euro. Sprzedano wówczas 2-letnie obligacje skarbowe w formacie private placement o wartości nominalnej 250 mln euro i rentowności -0,06 proc. W styczniu zeszłego roku wyemitowano roczne obligacje w formacie private placement za 200 mln euro. Ich rentowność wyniosła minus 0,31 proc. przy rocznym kuponie wynoszącym 0 proc.

Ministerstwo finansów zwracało wówczas uwagę, że ujemna rentowność oznacza, iż kupujący płaci za możliwość zakupu obligacji więcej niż uzyska od sprzedającego z tytułu zwrotu pożyczonego mu kapitału i odsetek, co odzwierciedla poziom wiarygodności kredytowej emitenta oraz zaufania inwestorów.

W lutym zeszłego roku resort sprzedał obligacje 5-letnie benchmarkowe nominowane w euro o terminie wykupu 10 lutego 2025 r. Ich wartość wyniosła 1,5 mld euro, przy zgłoszonych ofertach na poziomie 6,5 mld euro, a rentowność -0,1 proc. (PAP)

autor: Marcin Musiał

mmu/ je/

This is an unprecedented event when it comes to debt instruments offered by the Ministry of Finance on the domestic market