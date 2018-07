Skutki protestu policji: 0,5 mld zł mniej z mandatów, 85 proc. pouczeń

Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy Policjantów powoli podsumowuje protest. Do momentu ogłoszenia akcji udział pouczeń w ogólnej liczbie zastosowanych środków prawnych kształtował się na poziomie 10 proc. Po ogłoszeniu – wzrósł do poziomu ok. 85 proc.

Policjanci rozpoczęli akcje protestacyjną 10 lipca. Funkcjonariusze oczekują podwyżek w 2019 roku o 650 zł, a w 2020 r. – o 500 zł. Dodatkowo chcą przywrócenia 30 dni płatnych za zwolnienia lekarskie, przywrócenia waloryzacji uposażeń, płatnych nadgodzin i zmiany systemu emerytalnego – więcej na ten temat pisaliśmy na łamach Bankier.pl w artykule: "Protest policjantów - o co walczą".

NSZZ Policjantów podał, że do 27 czerwca udział pouczeń wynosił jedynie 10 proc. (dane z województw za pierwsze półrocze 2018 roku). Po ogłoszeniu akcji udział pouczeń wzrósł do 65 proc. a od 10 lipca, wzrósł do poziomu 85 proc.

"Średnia liczba mandatów karnych wystawianych rocznie przez policjantów kształtuje się w granicach 3 mln, co przy również uśrednionej wysokości mandatu (około 180 zł) daje wpływ do budżetu państwa w wysokości przekraczającej pół mld zł. Oznacza to, że jeżeli akcja protestacyjna będzie się przeciągać, mieszkańcy naszego kraju – szczególnie kierowcy – zaoszczędzą około 450 mln zł. Zysk społeczny będzie stratą dla budżetu. To pewnie z tego powodu akcja protestacyjna cieszy się aż tak dużym poparciem społecznym" – podaje w oświadczeniu Komitet Protestacyjny ZG NSZZ Policjantów.