Rekordowa cena za zdjęcie. „Skrzypce Ingresa” najdroższą fotografią na świecie

Tegoroczny maj na rynku sztuki jest bardzo udany. Po rekordowej cenie za portret Marilyn Monroe autorstwa Warhola przyszedł czas na najdroższe zdjęcie w historii. "Skrzypce Ingresa" to klasyczne arcydzieło fotografii stworzone przez amerykańskiego mistrza surrealizmu Mana Raya na początku lat 20. ubiegłego stulecia.

Wykonana w 1924 r. czarno-biała fotografia zatytułowana "Skrzypce Ingresa” uznawana jest za jedno z najwybitniejszych i najbardziej znanych dzieł amerykańskiego mistrza surrealizmu i dadaizmu Emmanuela Radnitzky’ego – Mana Raya.

Oryginalny tytuł zdjęcia to "Le Violon d'Ingres” stanowiący grą słowną nawiązującą do francuskiego idiomu oznaczającego "hobby” oraz postaci malarza Jean-Auguste-Dominique'a Ingresa, który był pasjonatem skrzypiec.

Piękne plecy należały zaś do Alice Ernestine Prin, francuskiej aktorki i modelki, a prywatnie wieloletniej kochanki i muzy Radnitzky’ego. Była także ulubienicą paryskiej bohemy, znana jako Kiki de Montparnasse – Królowa Montparnasse’u. Na czarno-białych odbitkach jej nagich od szyi do linii bioder pleców artysta domalował charakterystyczne dla skrzypiec otwory rezonansowe w kształcie litery „f”, które stanowią dopełnienie wielopoziomowej gry słownej pojawiającej się w nazwie.

"Skrzypce Ingresa” pobiły rekord aukcji

Fotografia trafiła pod młotek na licytacji zorganizowanej przez dom aukcyjny Christie’s wśród innych dzieł należącego do nieżyjących już kolekcjonerów sztuki Melvina oraz Rosalind Gersten Jacobsów. "Skrzypce Ingresa”, będące perłą kolekcji Jacobsów, para kupiła w 1962 r. od samego Mana Raya.

– Zasięg i wpływ tej fotografii – jednocześnie romantycznej, tajemniczej, figlarnej i żartobliwej – władał umysłami wszystkich przez prawie 100 lat. Jej pojawienie się na rynku jest bezprecedensowym wydarzeniem – mówił przez aukcją Darius Himes, międzynarodowy dyrektor ds. fotografii w Christie’s.

Ostateczna cena "Skrzypiec Ingresa” przerosła oczekiwania ekspertów. Wstępne estymacje wyceniały bowiem zdjęcie na sumę od 5 do 7 mln dolarów, ale ostatecznie nowy nabywca zapłacił za fotografię 12,4 mln dolarów!

"Rhein II” - stary król zdetronizowany

Tym samym zdjęcie pobiło dotychczasowy rekord o 8,1 mln dolarów – do niedawna najdroższą fotografią w historii było dzieło niemieckiego artysty Andreasa Gursky’ego pt. "Rhein II” z 1999 r.

Christie's

Zdjęcie zostało sprzedane w 2011 r. również przez Christie’s za kwotę 4 338 500 dolarów, przebijając wcześniejsze estymacje na poziomie 2,5-3 mln dolarów. Nabywca dzieła pozostał anonimowy.

Była to druga z sześciu fotografii przedstawiających Dolny Ren. Samo zdjęcie jest ogromnych rozmiarów - 190x360 cm, a wraz z ramą rozmiary rosną do 210x380 cm (największe z całej serii).

Dwa zdjęcia z tej serii znajdują się w Tate Museum oraz Museum of Modern Art w Nowym Jorku, ale nie są wystawiane dla publiczności.

" Chicago Board of Trade III " - zdjęcia giełdowe też są w cenie

Wspomniany już Gursky miał szczęście do cen na licytacjach. Jedne z najdroższych zdjęć w historii składają się w serię przedstawiającą handel na Giełdzie Papierów Wartościowych w Chicago (Chicago Board of Trade).

Sotheby's

Zdjęcia zostały wykonane w 1997 r. i osiągnęły z czasem zawrotne ceny na licytacjach. Najdroższe z serii, "Chicago Board of Trade III", zostało sprzedane przez dom aukcyjny Sotheby's za równowarość 3,3 miliona dolarów (wówczas odpowiadało to równowartości 2 154 500 funtów, co znacznie przebiło estymację na poziomie 600-800 tys. funtów). Niewiele taniej zostało sprzedane pierwsze zdjęcie z serii, osiągając cenę ponad 2,5 mln dolarów.

