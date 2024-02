Skradziona gitara Paula McCartneya odnalzeiona. Po... 51 latach

Po 51 latach udało się odnaleźć skradzioną gitarę Paula McCartneya, której artysta użył do nagrania dwóch pierwszych płyt legendarnego brytyjskiego zespołu The Beatles. Gitary, określanej jako "najbardziej ikoniczny instrument muzyczny wszechczasów", poszukiwała grupa The Lost Bass Project.

fot. Jerome Brunet / / ZUMA Wire

Zaginiona basowa gitara firmy Hofner była wykorzystywana przy nagraniach takich przebojów z początków kariery The Beatles, jak "She loves you" czy "All my loving".

"Beatlmania (okres ogromnej popularności zespołu - PAP) zaczęła się od tej gitary" - podkreślił Nick Wass, jeden z założycieli grupy poszukiwawczej.

W ubiegłym roku The Lost Bass Project nagłośnili historię gitary i podjęli działania w celu odnalezienia instrumentu. "W rezultacie ktoś mieszkający w szeregówce w Hastings na południowym wybrzeżu skontaktował się z firmą Paula McCartneya i zwrócił gitarę" - powiadomiła grupa w czwartek.

Gitara została skradziona w październiku 1972 roku z furgonetki zaparkowanej w londyńskiej dzielnicy Notting Hill, a jej autentyczność potwierdził sam McCartney, który - jak przekazał jego rzecznik - jest "bezgranicznie wdzięczny" wszystkim uczestnikom poszukiwań.

W 2015 roku gitara, skradziona w latach 60. XX wieku Johnowi Lennonowi, została sprzedana na aukcji w Kalifornii za blisko 2,5 mln dolarów. (PAP)

