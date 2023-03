Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w IV kw. 1,92 mld zł

Aplisens planuje wzrost EBITDA do ok. 47 mln zł do '25 - strategia Aplisens w strategii na lata 2023-2025 planuje wzrost EBITDA do ok. 47 mln zł do 2025 roku. W 2025 roku planuje wzrost przychodów ze sprzedaży do 180 mln zł - podała spółka w komunikacie. Roczna dynamika wzrostu ma zwiększać się w następnych latach odpowiednio: 11, 12 i 13 proc.