Skorygowana EBITDA grupy Allegro w I kw. '23 wyniosła 530,9 mln zł wobec 481,5 mln zł konsensusu

Skorygowana EBITDA grupy Allegro w pierwszym kwartale 2023 roku wzrosła o 14,7 proc. do 530,9 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 481,5 mln zł.

Przychody z działalności w Polsce wzrosły w pierwszym kwartale o 22,7 proc. r/r do 1,71 mld zł. Uwzględniając nowo nabyte spółki, liczba ta wzrosła o 66,7 proc. r/r do 2,321 mld zł. Konsensus zakładał 2,288 mld zł przychodów.

Skonsolidowana wartość GMV, uwzględniająca Grupę MALL i WE|DO, wzrosła o 21,4 proc. r/r. do 13,139 mld zł

Wartość sprzedaży brutto (GMV) z działalności w Polsce wzrosła w pierwszym kwartale o 14 proc. r/r do 12,34 mld zł.

Liczba aktywnych kupujących na Allegro wzrosła czwarty kwartał z rzędu, osiągając w pierwszym kwartale poziom 14,2 mln, zaś średnia wartość GMV na aktywnego kupującego/kupującą zwiększyła się o prawie 10 proc. r/r do 3.582 zł. Zwyżkujące GMV i take rates, mocny wzrost przychodów z usług reklamowych, jak i kontrola kosztów przyczyniły się do wzrostu skorygowanego wskaźnika EBITDA z działalności w Polsce o 29,7 proc. r/r do 600,6 mln zł w pierwszym kwartale, zwiększając marżę GMV o 0,59 pp w ujęciu rocznym do 4,87 proc.

Średnia prowizja od sprzedaży (take rate) w Polsce wzrosła w pierwszym kwartale o 0,57 pp r/r do 11,02 proc., podczas gdy dochody z reklam rosły ponad 3,4 razy szybciej niż GMV (+48 proc. w ujęciu rocznym). Take rate grupy wyniósł 11,04 proc.

Wartość pożyczek przyznanych za pośrednictwem Allegro Pay wzrosła w I kw. br. o 82 proc. r/r do niemal 1,8 mld zł.

Allegro podało w komunikacie prasowym, że beneficjenci programu Smart! przełączają się na nowe warunki ogłoszone w listopadzie zeszłego roku. Do końca marca już prawie połowa użytkowników przedłużyła swoje roczne abonamenty o podwyższonej cenie i minimalnej wartości zakupu bez negatywnych skutków w postaci rezygnacji, czy ograniczenia wydatków w ramach programu. Pełen efekt marżowy zmienionych warunków oferty Smart! będzie widoczny w ciągu najbliższych miesięcy. Również w pierwszym kwartale liczba automatów paczkowych One Box wzrosła do ponad 2.700.

Grupa Allegro miała w pierwszym kwartale 2023 roku mln 157 zł skonsolidowanego zysku netto. Konsensus zakładał 91,5 mln zł zysku netto.

"Nasze nastawienie na rozwój i dyscyplinę kosztową przynosi coraz większe korzyści. Podtrzymaliśmy tempo wzrostu GMV i poprawiliśmy marżowość na poziomie EBITDA w Polsce, solidnie rozpoczynając rok, choć sytuacja makroekonomiczna jest wciąż dużym wyzwaniem. Coraz szerszy wybór na Allegro i świetny stosunek jakości do ceny przyciągają coraz więcej klientów - zarówno kupujących, jak i sprzedających - podczas gdy my staramy się przekładać rosnące GMV i przychody na lepsze marże" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Roy Perticucci, prezes Allegro.

"Kolejnym kluczowym celem jest rozwój Allegro.cz, któremu chwilę zajmie zbilansowanie tempa spadającego biznesu tradycyjnego w MALLu. Podobnie jak w większości krajów Europy Środkowej poza Polską, konsumenci w Czechach nie są jeszcze zaznajomieni z modelem marketplace. Zamierzamy wyciągnąć jak najwięcej wniosków ze startu w Czechach, aby na tej bazie opracować plan działań, który pozwoli nam w przyszłości szybciej wchodzić na nowe rynki w obrębie działania segmentu Mall" - dodał.

Allegro sfinalizowało transakcję nabycia Mall Group i WE|DO 1 kwietnia 2022 roku. Allegro uruchomiło w Czechach platformę zakupową allegro . cz 10 maja 20023 roku.

Poniżej przedstawiamy wyniki Allegro w pierwszym kwartale 2023 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i poprzednich wyników.

dane w mln zł

1Q2023 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2023 rdr















Przychody 2321,2 2287,6 1,5% 66,6% -24,7% 2321,2 66,6% Adj. EBITDA 530,9 481,5 10,3% 14,7% -25,0% 530,9 14,7% EBIT 250,6 217,6 15,2% -10,9% -32,7% 250,6 -10,9% zysk netto j.d. 157 91,5 71,6% -6,0% -12,6% 157,0 -6,0%















marża EBITDA 22,9% 21,1% 1,77 -10,36 -0,09 22,87% -10,36 marża EBIT 10,8% 9,5% 1,29 -9,40 -1,28 10,80% -9,40 marża netto 6,8% 4,0% 2,77 -5,22 0,94 6,76% -5,22

* Allegro sfinalizowało transakcję nabycia Mall Group i WE|DO 1 kwietnia 2022 roku

*** Konsensus tworzony jest na podstawie prognoz biur maklerskich zebranych wcześniej przez PAP Biznes. Są one dostępne w pełnej wersji Serwisu Ekonomicznego PAP Biznes oraz na stronie http://biznes.pap.pl/konsensusy. Baza konsensusów PAP Biznes zawiera prognozy wyników kwartalnych i rocznych dla ponad 200 spółek notowanych na GPW. (PAP Biznes)

