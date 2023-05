Wyniki Ten Square Games. Początek roku przyniósł spadki w poziomie płatności dwóch głównych gier

Ten Square Games wypracował w pierwszym kwartale 2023 roku 27,6 mln zł skorygowanej EBITDA wobec 41,1 mln zł rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie. Konsensus zakładał 29,5 mln zł skorygowanej EBITDA (przedział 25,7 - 32,5 mln zł).

fot. Adam Dauksza / / FORUM

Na spadek skorygowanej EBITDA największy wpływ ma niższa marża operacyjna (przychody minus prowizje minus marketing) dla gry Fishing Clash.

Przychody Ten Square Games wyniosły w tym okresie 123,6 mln zł, zgodnie z konsensusem. Przychody są niższe o 10,8 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału i o 13,3 proc. rdr.

W komentarzu do wyników zarząd Ten Square Games poinformował, że początek 2023 roku przyniósł spadki w poziomie płatności dwóch głównych tytułów grupy - Fishing Clash i Hunting Clash, przy wzroście wpływów z Wings of Heroes.

Jednym z głównych powodów tych spadków było ograniczenie wydatków marketingowych od czwartego kwartału 2022 roku, co zmniejszyło napływ nowych graczy do gry. Mniejsza aktywność marketingowa wpłynęła również na jakość ruchu dostarczanego przez algorytmy największych platform. Czynniki te wpłynęły w kwietniu 2023 roku na niższy poziom płatności odnotowany w Fishing Clash równy 20,4 mln zł.

"Zespół marketingowy skupia się przede wszystkim na poprawie wskaźników marketingowych oraz rentowności kampanii reklamowych. W kolejnym kroku planowane jest zwiększenie budżetów reklamowych w celu pozyskania użytkowników oraz poszukiwanie nowych kanałów do działań marketingowych" - napisano w komentarzu.

W pierwszym kwartale 2023 roku Hunting Clash odnotował płatności w wysokości 32 mln zł. To identyczna wartość jak w pierwszym kwartale 2022 roku i niewiele niższa od tej odnotowanej w czwartym kwartale 2022 roku. Zarząd Ten Square Games podał, że jest to głównie zasługa nowego podejścia do organizacji eventów w grze. W pierwszym kwartale 2023 roku nakłady marketingowe w grze były niższe zarówno w porównaniu do tych poniesionych w pierwszym, jak i w ostatnim kwartale 2022 roku. Przełożyło się to na spadek poziomu płatności w grze w kwietniu 2023 roku, które wyniosły 7,9 mln zł.

Strata EBIT wyniosła w pierwszym kwartale 14,4 mln zł wobec 18,9 mln zł zysku zakładanego w konsensusie. Spółka zanotowała w tym okresie stratę netto w wysokości 12,8 mln zł, natomiast konsensus zakładał zysk netto na poziomie 18 mln zł.

Raportowana EBITDA wyniosła 17,1 mln zł, a analitycy szacowali ją na 25,6 mln zł.

Porównując wynik na działalności operacyjnej do wskaźnika skorygowanej EBITDY zarząd Ten Square games wskazuje na istotny wpływ odpisów aktualizujących wartość gier. Wraz ze zmianą strategii biznesowej zarząd podjął decyzję o zamknięciu dwóch projektów i odpisaniu kosztów ich produkcji w wysokości: Fishing Masters 11,7 mln zł oraz Undead Clash 14,9 mln zł.

Grupa odnotowała w pierwszym kwartale wzrost gotówki z poziomu 126,6 mln zł do 140,2 mln zł.

Wyniki Ten Square Games w pierwszym kwartale 2023 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes (dane w mln zł) 1Q2023 wyniki kons. różnica r/r q/q











Przychody 123,6 123,6 0,0% -18% -5,9% EBITDA Adj. 27,6 29,5 -6,4% -33% -22% EBIT -14,4 18,9 -- -- -- zysk netto j.d. -12,8 18,0 -- -- --











marża EBITDA 22,4% 23,9% -1,52 -4,99 -4,53 marża EBIT -11,7% 15,2% -26,89 -31,21 -14,85 marża netto -10,4% 14,5% -24,93 -27,42 -4,83

"Globalny rynek gier mobilnych konsoliduje się, co zwiększa już i tak silną konkurencję w tej branży. Dlatego też postanowiliśmy ponownie skoncentrować cele strategiczne na naszych najważniejszych i najbardziej perspektywicznych tytułach. Po dużej wewnętrznej reorganizacji, obecnie jesteśmy w trakcie gruntownej zmiany procesów związanych z realizacją projektów. Chcemy umocnić Fishing Clash i Hunting Clash na pozycjach liderów w ich segmentach rynku oraz przygotować Wings of Heroes do dalszego skalowania" - powiedział Andrzej Ilczuk, CFO Ten Square Games, cytowany w komunikacie.

"Naszym głównym celem jest przywrócenie Fishing Clash na ścieżkę wzrostu, uwolnienie pełnego potencjału rozwoju Hunting Clash i przyspieszenie procesu budowania głębi monetyzacyjnej dla Wings of Heroes. Choć może upłynąć co najmniej kilka miesięcy, zanim nasze działania znajdą odzwierciedlenie w wynikach Grupy, jesteśmy pewni, że zrewidowanie priorytetów strategicznych pomoże odbudować wyniki naszych głównych gier" - dodał.

W pierwszym kwartale 2023 roku płatności z tytułu gier Grupy Ten Square Games wyniosły 123,6 mln zł, co oznacza spadek w porównaniu zarówno z analogicznym okresem ubiegłego roku, jak i czwartym kwartałem 2022 roku. To przede wszystkim wynik niższych płatności w grze Fishing Clash, głównym tytule firmy. Drugi tytuł spółki - Hunting Clash – odnotował stabilne wyniki z płatnościami na poziomie 32,4 mln zł. Natomiast gra Wings of Heroes, wsparta zwiększonymi nakładami na marketing, odnotowała 5,8 mln zł płatności.

Dzięki zwiększonym inwestycjom w kampanie marketingowe zespół Wings of Heroes dokładnie przetestował tytuł, który wchodzi obecnie w intensywną fazę budowania głębi monetyzacyjnej. Potrwa ona co najmniej kilka najbliższych miesięcy.

Zmiana priorytetów strategicznych grupy wiązała się z zamknięciem dwóch projektów - Fishing Masters oraz Undead Clash, co skutkowało odpisem skapitalizowanych kosztów związanych z ich produkcją. Koszt utworzonych odpisów w I kw. 2023 roku wyniósł 26,6 mln zł i miał istotny wpływ na wysokość straty operacyjnej, która wyniosła 14,4 mln zł.

Zamykając dwa projekty i dostosowując organizację do nowych celów, Ten Square Games przeszło proces restrukturyzacji, w wyniku którego w kwietniu 2023 r. ze spółką rozstało się 110 osób. Koszty związane ze zwolnieniami wyniosły 6,5 mln zł. Ten Square Games szacuje oszczędności kosztowe wynikające z tego procesu na ok. 1,8 mln zł miesięcznie począwszy od maja 2023 roku.

W styczniu 2023 roku Ten Square Games zwiększył swój udział w Gamesture do 36,9 proc., kupując 12 proc. udziałów tej spółki za ok. 2,7 mln USD.

"Zarząd Ten Square Games jest zadowolony z postępów w rozwoju portfela produktów Gamesture. Dodatkowo, poziom płatności z gier Gamesture wzrósł zarówno w porównaniu do 4. kw. 2022 roku, jak pierwszego kwartału 2022 roku" - napisano w komentarzu do wyników.

Krakowskie studio wykorzystało środki z transakcji na zwiększenie wydatków marketingowych i osiąga dobre początkowe parametry swoich gier. Firma w czerwcu 2023 roku planuje soft launch gry - Hero Legacy. Dzięki wsparciu sztucznej inteligencji, Gamesture planuje jeszcze w tym roku premiery kilku nowych tytułów z gatunku social wars.

