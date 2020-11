Skorygowany zysk Allegro w III kw. niższy od oczekiwań

fot. Marek Wiśniewski / FORUM

Skorygowana EBITDA Allegro w trzecim kwartale 2020 roku wzrosła rdr o 26,7 proc. do 408,5 mln zł - wynika z raportu kwartalnego Allegro.. Konsensus PAP Biznes zakładał 412,8 mln zł.

Raportowana EBITDA spadła o 11 proc. rdr do 284,7 mln zł wobec 282,5 mln zł konsensus.

Allegro miało w trzecim kwartale 2020 roku 131,7 mln zł straty netto wobec 73,4 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk netto za trzeci kwartał tego roku, oczyszczony o zdarzenia jednorazowe (koszty związane z IPO i refinansowaniem zadłużenia), wyniósł 147,4 mln zł (+94,6 proc. rdr).

"W trzecim kwartale 2020 r. Allegro poprawiło kluczowe wyniki operacyjne i finansowe. Chociaż ogłaszamy te wyniki z satysfakcją, mamy świadomość, że wszyscy odczuwamy trudną sytuację gospodarczą i społeczną, wywołaną przez Covid-19 w Polsce i na świecie. W tych warunkach zdołaliśmy przyciągnąć na naszą platformę 300 tys. nowych klientów, co z kolei pozwoliło sprzedającym zwiększyć wartość sprzedaży o 48,7 proc. rdr, do ponad 8,25 mld zł. Nasz zespół skupiał się na szeregu inicjatyw, których celem było zwiększenie liczby ofert, zapewnienie konkurencyjnych cen dla konsumentów i jak najlepszych doświadczeń zakupowych. Klienci zwiększają częstotliwość i wartość zakupów – w ostatnim kwartale średnie wydatki na jednego kupującego wzrosły o kolejne 7,4 proc. do blisko 2 500 zł rocznie – powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes Allegro Francois Nuyts.

"Z zadowoleniem widzimy również, że do programu lojalnościowego SMART! dołącza rekordowa liczba kupujących. Wyniki Allegro pokazują, że popularność zakupów online wśród polskich konsumentów szybko rośnie. W czwartym kwartale obserwujemy dalszy wzrost tego zainteresowania. Allegro jest bardzo dobrze przygotowane na to, by ułatwić konsumentom świąteczne zakupy, a także wspierać sprzedawców w tym kluczowym dla nich okresie" - dodał.

Przychody Allegro wzrosły w trzecim kwartale o 49,7 proc. do 928,7 mln zł. Konsensus zakładał 940 mln zł przychodów. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie Grupy Allegro w trzecim kwartale 2020 r. wyniosła 8.253 mln zł (+48,7 proc. rdr).

Największy udział w łącznych przychodach miał segment marketplace, czyli prowizje i opłaty pobierane od sprzedających – przychody z tego tytułu wyniosły 771,5 mln zł (+50,2 proc.). Usługi reklamowe przyniosły grupie 78,3 mln zł przychodów (+62,7 proc. rdr), a porównywarka cenowa Ceneo.pl 37,4 mln zł (+17,6 proc. rdr).

Liczba aktywnych kupujących sięgnęła 12,6 mln, czyli o 0,3 mln więcej niż na koniec pierwszego półrocza 2020 r. i o 1,4 mln więcej niż przed rokiem (+12,9 proc. rdr). Średnia wartość produktów zakupionych przez jednego użytkownika w ciągu ostatnich 12 miesięcy do 30 września br. przekroczyła 2,46 tys. zł, co oznacza wzrost o 28,6 proc. rdr.

Allegro podwyższyło oczekiwania wzrostu GMV do nieznacznie pow. 50 proc

Allegro podwyższyło swoje oczekiwania na 2020 r. i spodziewa się wzrostu GMV do nieznacznie powyżej 50 proc. rdr i skorygowanej EBITDA do wyraźnie powyżej 20 proc. rdr - podało Allegro w komunikacie. Bez zmian pozostają założenia dotyczące przychodów oraz CAPEX.

Spodziewany wzrost przychodów ma być podobny do zanotowanego w pierwszym półroczu, czyli o ponad 50 proc. rdr, a CAPEX wynieść 230-270 mln zł w 2020 r.

W prospekcie Allegro zakładało na 2020 r. wzrost GMV na poziomie wyraźnie powyżej 40 proc. rdr, a skorygowanej EBITDA w drugim półroczu 2020 r. na poziomie zeszłorocznym, czyli ok. 20 proc. Po trzech kwartałach 2020 r. przychody GMV wzrosły o 52 proc. rdr do 24.259,7 mln zł, a skorygowana EBITDA o 28 proc. rdr do 1.216,5 mln zł.

W okresie pierwszych trzech kwartałów tego roku wydatki inwestycyjne Allegro wyniosły 166 mln zł.

Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy Allegro w trzecim kwartale 2020 r. wyniosła 8.253 mln zł (+48,7 proc. rdr).

Przychody netto w trzecim kwartale 2020 r. sięgnęły 928,7 mln zł (+49,7 proc. rdr), a narastająco zwiększyły się o 51,1 proc. do 2.698,8 mln zł.

