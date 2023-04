Skor. EBITDA Grupy Pracuj w IV kw. 2022 r. wyniosła 59,1 mln zł, wobec 64,3 mln zł konsensusu

Shoper miał w 2022 r. 34,8 mln zł EBITDA, zgodnie z szacunkami Shoper miał w 2022 r. blisko 18 mln zł zysku netto, co oznacza spadek rok do roku o 29 proc. EBITDA raportowana wzrosła o 30 proc. rdr do 34,8 mln zł, a skorygowana EBITDA wzrosła o 24 proc. rdr do 38,7 mln zł - podała spółka w raporcie rocznym. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.