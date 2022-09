Skorygowana EBITDA Grupy Pracuj w II kw. 2022 r. wyniosła 81,1 mln zł, wobec 77,3 mln zł konsensusu

Ferro w ramach nowej strategii grupy chce w '26 zwiększyć przychody do 1,4 mld zł, a EBITDA do 193 mln zł

Ferro w ramach nowej strategii grupy chce w perspektywie 2026 roku zwiększyć przychody o 69 proc. wobec 2021 roku, do 1,4 mld zł, a EBITDA o 61 proc. do 193 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym. Zakładany CAPEX ma sięgnąć 30 mln zł średniorocznie i trafić na rozwój zdolności produkcyjnych, wsparcie logistyki i transformację IT.