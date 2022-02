Skonsolidowany szacunkowy zysk netto PGNiG w IV kwartale '21 wzrósł do 3,09 mld zł

Creepy Jar szacuje zysk netto w '21 na 29 mln zł

Zysk netto Creepy Jar w 2021 roku wyniósł 29 mln zł, w porównaniu do 22,4 mln zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka we wstępnych danych. Przychody ze sprzedaży wzrosły w tym czasie o 22,1 proc. rdr do 46 mln zł.