Skonsolidowany zysk netto PGNiG w I kw. 2022 wyniósł 4,09 mld zł

Grupa kapitałowa PGNiG miała w pierwszym kwartale 2022 roku 47,4 mld zł przychodów, 9,6 mld zł EBITDA, 8 mld zł zysku operacyjnego oraz 4,09 mld zł zysku netto - poinformowała spółka w komunikacie. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami podanymi przez spółkę.

88 proc. zysku EBITDA wypracował segment wydobycia, prowadzonego w Polsce i za granicą, podczas gdy rok wcześniej upstream odpowiadał za 40 proc. wyniku grupy.

W segmencie Obrót i Magazynowanie koszty pozyskania gazu rosły szybciej niż przychody z jego sprzedaży. W efekcie wpływ segmentu na EBITDA grupy w I kw. 2022 r. był negatywny i wyniósł -0,21 mld zł, podczas gdy rok wcześniej wkład tego segmentu do EBITDA sięgnął 0,49 mld zł.

Segmenty Dystrybucja oraz Wytwarzanie w pierwszym kwartale 2022 r. wypracowały wynik EBITDA zbliżony do zeszłorocznego z tego samego okresu (odpowiednio 1,00 i 0,46 mld zł w I kw. 2022 r. wobec 1,01 i 0,46 mld zł w I kw. 2021 r.). Ich udział w EBITDA grupy wyniósł odpowiednio 10 proc. i 5 proc., w porównaniu z 30 proc. i 14 proc. w analogicznym okresie 2021 roku.

PGNiG zwraca uwagę na wzrost cen węglowodorów, zwłaszcza gazu ziemnego, którego notowania w pierwszym kwartale tego roku osiągnęły w Europie historycznie wysokie poziomy. Przełożyło się to na zwiększenie przychodów PGNiG, które w pierwszym kwartale 2022 roku osiągnęły 47,4 mld zł, wobec 14,55 mld zł rok wcześniej.

Jednocześnie wzrosły koszty operacyjne, które sięgnęły 39,4 mld zł wobec 12,1 mld zł rok wcześniej.

W analogicznym okresie 2021 roku EBITDA grupy PGNiG wyniosła EBITDA 3,4 mld zł, zysk operacyjny 2,4 mld zł, a zysk netto sięgnął 1,7 mld zł.

Wydatki inwestycyjne grupy PGNiG w pierwszym kwartale wyniosły 2,02 mld zł, w tym w segmencie wytwarzania 0,89 mld zł, w dystrybucji 0,69 mld zł, a w działalności poszukiwawczo-wydobywczej 0,42 mld zł.

Poniżej wyniki poszczególnych segmentów działalności grupy kapitałowej PGNiG w I kwartale 2022 roku.

Poszukiwanie i wydobycie

Przychody segmentu wyniosły 9,35 mld zł wobec 1,79 mld zł rok wcześniej, natomiast wynik EBITDA zwiększył się ponad 6-krotnie, z 1,35 mld zł w I kw. 2021 r. do 8,45 mld zł w I kw. 2022 roku.

Jednym z czynników, które o tym zdecydowały, był wzrost cen węglowodorów, szczególnie gazu ziemnego, na międzynarodowych rynkach towarowych, w tym w Polsce. Średnia cena gazu na Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii była w pierwszym kwartale bieżącego roku prawie pięciokrotnie wyższa niż w I kw. 2021 r. i wyniosła 472 zł za MWh (wzrost o +387 proc.). Z kolei kwartalna średnia cena ropy Brent wzrosła o 80 proc. r/r, do 412 zł za baryłkę.

Wydobycie gazu przez GK PGNiG wzrosło rok do roku z 1,25 mld do 1,78 mld m sześc., a ropy naftowej z 0,33 mln ton do 0,37 mln ton. Zwiększenie produkcji węglowodorów to w dużym stopniu efekt intensyfikacji działań Grupy na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

W stosunku do I kwartału 2021 roku liczba koncesji, jakimi dysponuje PGNiG Upstream Norway, norweska spółka zależna PGNiG, wzrosła prawie dwukrotnie. Wolumen własnego wydobycia PGNiG Upstrem Norway wzrósł o ok. 250 proc., do 0,77 mld m sześc. wobec 0,22 mld m sześc. w I kw. 2021 roku.

Obrót i magazynowanie

W I kwartale 2022 r. przychody segmentu Obrót i Magazynowanie wyniosły 44,8 mld zł i były o 290 proc. wyższe rok do roku. Koszty operacyjne bez amortyzacji wzrosły z 11,00 mld zł w I kw. 2021 roku do 45,02 mld zł w I kw. 2022 roku, co oznacza wzrost o 309 proc. r/r.

Wynik EBITDA segmentu był ujemny i wyniósł -0,21 mld zł.

Wolumen gazu sprzedanego poza Grupę wyniósł w pierwszym kwartale 2022 roku 11,54 mld m sześc., czyli o 2 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku, kiedy GK sprzedała 11,28 mld m sześc. paliwa. Wolumen sprzedaży wzrósł przede wszystkim dzięki zagranicznej działalności handlowej PGNiG Supply & Trading oraz w wyniku transakcji z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych przeprowadzonej po zmianie przepisów dotyczących utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu.

W I kw. 2022 roku grupa kupiła za granicą 4,05 mld m sześc. gazu, o 1 proc. mniej niż w tym samym okresie 2021 roku, kiedy wolumen importu wyniósł 4,1 mld m sześc. Dostawy z kierunku wschodniego spadły o 0,11 mld m sześc. (-5 proc.), a import LNG wzrósł o 0,27 mld m sześc. (+33 proc).

Dystrybucja

Przychody w segmencie Dystrybucja sięgnęły w pierwszym kwartale 2022 roku 1,75 mld zł i były ok. 5 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2021 roku, kiedy wyniosły 1,67 mld zł.

Wynik EBITDA wyniósł 1 mld zł, tyle samo co w I kw. 2021 roku.

Grupa kapitałowa odnotowała spadek wolumenu dystrybuowanego gazu o 7 proc. rok do roku, z 4,55 do 4,24 mld m sześc., wskutek m.in. wyższych średnich temperatur rocznych, które w I kw. 2022 roku były o 1,7 st. Celsjusza wyższe niż w I kw. 2021 roku, i związanego z tym spadku zapotrzebowania na paliwo do celów grzewczych.

Na poziom przychodów segmentu wpłynęła wyższa o 3,6 proc. taryfa dystrybucyjna, która weszła w życie w styczniu 2022 roku.

Wytwarzanie

Segment Wytwarzanie odnotował wzrost przychodów o 102 proc. z 1,10 mld zł w I kwartale 2021 r. do 2,22 mld zł w I kwartale 2022 r. Mimo tego, wynik EBITDA pozostał na tym samym poziomie i wyniósł 0,46 mld zł.

Segment zwiększył przychody zarówno ze sprzedaży ciepła, jak i energii elektrycznej. Wolumen produkcji ciepła w I kwartale 2022 roku był stabilny i wyniósł 17,03 PJ wobec 17,00 PJ w I kw. 2021 roku. O 40 proc. wzrósł wolumen wyprodukowanej energii elektrycznej – z 1,22 do 1,73 TWh rok do roku. Skokowy wzrost wolumenu produkcji energii elektrycznej, to efekt oddania do użytku kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego (BGP) w EC Żerań.

Segment odnotował wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła o 26 proc. i energii elektrycznej o 240 proc. rok do roku. (PAP Biznes)

