Zysk netto Kruka spadł do 277 mln zł

Skonsolidowany zysk netto Kruka w 2019 roku spadł do 277 mln zł z 330 mln zł w 2018 roku - podała spółka w raporcie rocznym. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki.

Pod koniec lutego Kruk zaktualizował szacunek zysku netto grupy za 2019 rok do 277 mln zł z 304 mln zł szacowanych wcześniej.

Zysk na działalności operacyjnej w 2019 roku spadł do 440,3 mln zł z 478,3 mln zł w 2018 roku. Przychody wzrosły w tym okresie do 1,25 mld zł z 1,16 mld zł.

EBITDA w 2019 roku wyniosła 487 mln zł, co oznacza spadek o 3 proc., a EBITDA gotówkowa w 2019 roku była na poziomie 1,13 mld zł (wzrost o 12 proc.)

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami Kruk wydał w czwartym kwartale 2019 roku na zakup portfeli wierzytelności 389 mln zł, czyli o 14 proc. więcej niż rok wcześniej.

Nominalna wartość wierzytelności kupionych przez grupę w czwartym kwartale wyniosła 4,252 mld zł, o 63 proc. więcej niż przed rokiem. Wartość spłat z tytułu obsługi nabytych przez Kruk portfeli wyniosła w czwartym kwartale 475 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 10 proc.

W całym 2019 roku nakłady Kruka na zakup portfeli wierzytelności wyniosły 781 mln zł i były o 44 proc. niższe niż w 2018 roku. Wartość nominalna portfeli kupionych w ubiegłym roku to 8,274 mld zł, co oznacza spadek o 7 proc. rok do roku. (PAP Biznes)

