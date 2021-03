Skonfiskowano sześć kotów, które miały być wykorzystywane do prania pieniędzy

fot. Dmitry Serebryakov / Forum/TASS

Sześć kotów z rodowodem, które miały być wykorzystywane do prania pieniędzy, skonfiskowano podczas nalotu na siatkę narkotykową - poinformowała we wtorek tajlandzka policja. Obrońcy praw zwierząt protestują przeciw planowi sprzedaży kotów na aukcji.

Koty, w tym pięć rasy szkocki zwisłouchy i jeden bengalski, zostały skonfiskowane w poniedziałek po nalocie na dom w prowincji Rayong należący do kobiety podejrzanej o udział w handlu narkotykami.

Kobieta, jedna z trzech osób, które władze próbowały aresztować od stycznia, uciekła przed przybyciem funkcjonariuszy. Policja zajęła jej dom, ziemię, samochód i sześć kotów, podejrzewając, że były one wykorzystywane do prania pieniędzy.

Koty mają zostać wystawione na aukcję w czasie trwania sprawy.

Pornchai Charoenwong, zastępca komendanta biura ds. narkotyków, powiedział agencji Reuters, że sześć kotów jest wycenianych nawet na kilkadziesiąt tysięcy batów (kilka tysięcy dolarów). Dodał, że jeśli kobieta przedstawi dowód, że nie była zaangażowana w działalność siatki narkotykowej, koty i inne aktywa zostaną jej zwrócone lub otrzyma zwrot pieniędzy z aukcji.

Sprawa wywołała debatę w mediach społecznościowych w Tajlandii dotyczącą tego, czy skonfiskowane zwierzęta powinny być wystawiane na aukcje. Grupy zajmujące się prawami zwierząt wezwały władze do zawieszenia planu przeprowadzenia licytacji i przekazania im kotów, aby mogły znaleźć im nowe domy.

„Sklepy zoologiczne będą ustawiać się w kolejce, aby je kupić, ale one nie powinny być ponownie sprzedawane. To zwierzęta domowe. To żywe istoty” - powiedział agencji Reuters Roger Lohanan, sekretarz generalny Thai Animal Guardians Association. (PAP)

kib/