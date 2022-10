Skomplikowany system podatkowy? Pracy dla księgowych nie zabraknie, mogą liczyć na dobre zarobki

fot. Andrey_Popov / / Shutterstock

Według najnowszego raportu International Tax Competitiveness Index polski system podatkowy zajmuje przedostatnie miejsce wśród 37 krajów OECD. Gorzej pod tym względem wypadły tylko Włochy. To, co smuci przedsiębiorców, może cieszyć dwie grupy zawodowe. Z pewnością nie zabraknie pracy dla księgowych i doradców podatkowych.

Polski system podatkowy jest bardzo złożony i często niezrozumiały z perspektywy przeciętnego podatnika. Zdarza się nawet, że urzędnicy nie wiedzą, w jaki sposób interpretować zmieniające się w mgnieniu oka przepisy. Można to było zaobserwować chociażby podczas prób wprowadzenia wielokrotnie modyfikowanego "Polskiego ładu". Reforma, która miała uprościć skomplikowane polskie podatki, jeszcze bardziej je zagmatwała. Taka sytuacja sprawia jednak, że zapotrzebowanie na pracę księgowych wciąż rośnie. To w związku z tym nadal atrakcyjny kierunek rozwoju zawodowego.

Praca księgowej coraz częściej cyfrowa

Oblicze branży intensywnie się zmienia, a stereotypowy obraz księgowej wertującej stosy segregatorów i wykonującej obliczenia przy pomocy kalkulatora ma coraz mniej wspólnego z rzeczywistością. Rynkowym standardem, powszechnym niezależnie od rozmiaru firmy czy liczby przetwarzanych dokumentów, jest oprogramowanie ERP. Umiejętność korzystania z niego i konfiguracji coraz częściej pojawia się w ofertach pracy dla księgowych. Możliwości technologii są jednak jeszcze większe i przekładają się również na sposób wykonywania innych obowiązków.

Jak wynika z badania Impel „Raport - księgowość w polskich firmach”, 40% firm wykorzystuje technologię w obszarze księgowości. Co piąte przedsiębiorstwo decyduje się przy tym na stosowanie programów OCR umożliwiających komputerowe sczytywanie papierowych dokumentów, a 13% digitalizuje dokumentację. 7% firm sięga natomiast po automatyzację i robotyzację procesów księgowych. Jednocześnie już teraz 46% z tych firm digitalizuje ponad połowę dokumentów. Kolejne 27% planuje wdrożyć OCR w ciągu najbliższego roku, 16% zamierza wprowadzić automatyzację procesów, a 14% digitalizować dokumenty.

Największe bolączki księgowych? Skomplikowany system

Konieczność przestawiania się na cyfrowe narzędzia nie jest jednak najważniejszym wymogiem, z jakim wiąże się ta praca. Księgowa musi przede wszystkim nieustannie aktualizować wiedzę dotyczącą skomplikowanego systemu podatkowego i wykorzystywać ją w praktyce.

Jak wynika z raportu „Portret Księgowych” sporządzonego przez Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, aż 70% specjalistów ds. księgowości deklaruje, że największym wyzwaniem jest dla nich niejednoznaczność przepisów. 68,6% podkreśla znaczenie często zmieniających się przepisów, a 33,7% zwraca uwagę na coraz większą liczbę przepisów, które musi opanować księgowy. Co ciekawe, zdecydowanie dalej w hierarchii problemów znajdują się chociażby napięte terminy (31,6%), podporządkowanie życia terminom i rytmowi pracy (27,8%) czy naciski naruszające etykę zawodu księgowego (10,7%).

Co musi umieć księgowy? Niezbędne kompetencje

Choć księgowi każdego dnia muszą radzić sobie z nieścisłościami prawa podatkowego, to nie jedyny obszar, w którym muszą wyróżniać się biegłością i kompleksową wiedzą. Co powinien umieć kandydat zainteresowany pracą księgowego? Respondenci biorący udział w badaniu „Portret Księgowego” wskazują na następujące elementy warsztatu specjalisty:

kompetencje podatkowe 80%,

kompetencje z zakresu rachunkowości 69%,

umiejętność organizowania własnej pracy 28%,

rozwiązywanie problemów 27%,

kompetencje z zakresu kadr i płac 22%,

komunikacja w zespole 16%,

rozumienie zasad działania biznesu 11%.

Skąd księgowi czerpią wiedzę? Konieczne jest aktualizowanie jej na własną rękę. Jak wskazuje badanie przeprowadzone przez Impel, najczęściej poszukują jej w internecie – tę odpowiedź wskazało 71% ankietowanych. Sporą popularnością (65% odpowiedzi) cieszą się również szkolenia i webinary. Ponad połowa stawia także na płatne produkty online oraz Krajową Informację Podatkową. Jedynie 28% specjalistów ds. księgowości czerpie wiedzę bezpośrednio od urzędników, a 16% korzysta ze wsparcia profesjonalnego partnera.

Ile zarabia księgowy? Liczy się doświadczenie

W ślad za wysokim zapotrzebowaniem na usługi księgowe i intensywnie rozwijającym się rynkiem idą również zarobki, na jakie mogą liczyć specjaliści. Wiele zależy oczywiście od miejsca pracy i sposobu wykonywania obowiązków. Jak wynika z raportu „HAYS Poland Raport płacowy 2022”, podstawową kwestią wpływającą na poziom wynagrodzenia jest doświadczenie, a co za tym idzie - również pozycja zajmowana w zespole lub dziale księgowym.

Zarobki, na jakie mogą liczyć eksperci Stanowisko Wynagrodzenie (UOP, brutto) minimalne średnie maksymalne Młodszy księgowy 5 000 zł 5 500 zł 6 000 zł Księgowy 6 500 zł 8 500 zł 9 500 zł Starszy księgowy 8 000 zł 12 000 zł 14 000 zł Główny księgowy 15 000 zł 18 000 zł 25 000 zł

Nie może wobec tego dziwić, że w badaniu „Portret księgowych” to właśnie w gronie głównych księgowych odnotowano największe zadowolenie z pracy (84,4%). Niewiele gorszy wynik zaobserwowano wśród właścicieli biur rachunkowych (79,4%) oraz kierowników działów księgowych (79,3%). Również grupa młodych księgowych, którzy nie ukończyli jeszcze 30. roku życia, charakteryzuje się znacznym zadowoleniem z wykonywanego zawodu. 23% określa poziom satysfakcji jako bardzo wysoki, a 53% jako wysoki. Jedynie 5% wskazało, że jest niski lub bardzo niski.

Księgowy nie tylko w firmie

Oczywiście wskazane wyżej zarobki oraz stanowiska dotyczą jedynie sytuacji, w której księgowy jest zatrudniony na etacie w konkretnym przedsiębiorstwie. Taki schemat działania wciąż jest bardzo popularny. Według raportu Impel aż 85% przedsiębiorstw realizuje zadania księgowe wewnętrznie, jedynie 15% firm korzysta z zewnętrznej obsługi księgowej.

Co mogłoby przekonać przedsiębiorców do zlecania księgowości? Najczęściej (w co piątym przypadku) przemawia za tym rachunek ekonomiczny, czyli zmniejszenie kosztu obsługi systemu finansowo-księgowego. Niemal równie ważne jest zachowanie ciągłości usług, bez problemów związanych z absencjami czy rotacją pracowników, oraz optymalizacja umożliwiająca usprawnienie i skrócenie procesów księgowych.

Rynek dostawców usług księgowych wciąż się rozwija. Ma także coraz więcej do zaoferowania usługobiorcom, wobec czego szerokie kompetencje księgowych – wykraczające poza standardowy zestaw umiejętności – są na nim coraz bardziej cenione. Niemal co trzecia firma byłaby skłonna do zmiany partnera, jeżeli otrzymałaby szerszy zakres usług. 29% przedsiębiorców zwraca natomiast uwagę na bezpieczeństwo danych, które jest kluczowe w przypadku przesyłania dokumentów rozliczeniowych w cyfrowej formie. Co ważne: już co piąte przedsiębiorstwo korzystające z zewnętrznych usług księgowych oczekuje dostępu do systemu księgowego, który umożliwia usprawnienie procesów i zwiększenie komfortu pracy.

"Polski ład" to nie koniec zmian

W 2022 roku zarówno przedsiębiorcy, jak i księgowi mieli sporo powodów do narzekania. W pierwszych miesiącach roku wielu ekspertów – w tym również zatrudnionych w urzędach skarbowych – na dobrą sprawę nie wiedziało, w jaki sposób należy rozliczyć zobowiązania podatkowe. Od 1 lipca wprowadzono natomiast kolejne zmiany, które miały uprościć skomplikowane przepisy, jednak w wielu firmach stały się powodem kolejnych problemów.

Już niedługo znów konieczne stanie się zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności. Zwłaszcza że zmiany dotyczące wystawiania i rozliczania faktur, które wejdą w życie, należy uznać za rewolucyjne. Krajowy System e-Faktur (KSeF) będzie umożliwiał wytawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych, czyli dokumentów o specjalnej strukturze logicznej w formacie xml. Obieg dokumentów będzie odbywał się wyłącznie w formie elektronicznej. Wystawianie i przesyłanie e-Faktur będzie natomiast możliwe z jednej strony za pośrednictwem wykorzystywanych do tej pory na szeroką skalę komercyjnych programów księgowych, z drugiej bezpłatnego narzędzia udostępnianego przez Ministerstwo Finansów.

Od 1 stycznia 2022 roku korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur jest dobrowolne, a same e-Faktury funkcjonują w obiegu obok doskonale znanych do tej pory faktur elektronicznych i papierowych. Od 1 stycznia 2024 fakturowanie strukturyzowane będzie obowiązkowe dla wszystkich uczestników rynku. Co to oznacza z perspektywy księgowych? Ich praca w jeszcze większym stopniu będzie opierała się na wykorzystaniu nowych technologii. Jednocześnie zdecydowanie prościej będzie o zapewnienie optymalnego obiegu dokumentów, a automatyzacja procesów księgowych zyska jeszcze większe znaczenie. Jednocześnie sporym wyzwaniem, zwłaszcza dla niezależnych specjalistów i biur księgowych, będzie integracja wykorzystywanych do tej pory rozwiązań informatycznych.