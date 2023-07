Skok na kasę? SP składa projekt o pozakonkursowym wsparciu dla stowarzyszeń nawet do 500 tys. zł

Możliwość wsparcia pozakonkursowego kwotą do 500 tys. stowarzyszeń liczących ponad 5 tys. członków, takich jak np. Związek Podhalan - to jedno z założeń złożonego w Sejmie projektu zmian w Prawie o stowarzyszeniach, o którym poinformował w czwartek minister w KPRM, wiceprezes SP Michał Wójcik.

fot. Mateusz Włodarczyk / / FORUM

W Sejmie odbyła się konferencja prasowa wiceprezesa Suwerennej Polski, ministra w KPRM Michała Wójcika, wiceministra klimatu i środowiska Edwarda Siarki oraz przedstawicieli Związku Podhalan w Polsce, w tym prezesa Związku, Juliana Kowalczyka.

Wójcik powiedział, że zrzeszający ponad 6 tysięcy osób Związek Podhalan, mający tradycje jeszcze przedwojenne, to jedna z organizacji, które według SP powinny być w szczególny sposób wspierane "za to, czym się zajmują na przestrzeni wielu lat".

Związek Podhalan - mówił - zajmuje się "pielęgnowaniem naszej tradycji, kultury, tożsamości" oraz "edukacją młodych ludzi, dzieci, młodzieży, pielęgnuje takie tradycje nasze, które dotykają kwestii gwary, stroju, kuchni". Wójcik ocenił, że w Polsce jest "sporo środowisk, które nie są w szczególny sposób wspierane, jeżeli nie uczestniczą w konkursach, nie walczą o granty konkretne".

"Uważamy, jako politycy Suwerennej Polski, ale sądzę całej Zjednoczonej Prawicy, że tego rodzaju organizacje powinny być w szczególny sposób wspierane, właśnie za to, co robią, czym się zajmują" - powiedział Wójcik.

Poinformował o przygotowaniu projektu nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach, które daje możliwość wsparcia w trybie pozakonkursowym organizacji, które ze względu na swój "dorobek, wkład w kulturę, w tradycję, w pielęgnowanie patriotyzmu, religii, powinny być wspierane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, raz w roku przynajmniej, na podstawie wniosku, w ramach działania, które zostanie ogłoszone".

Zgodnie z propozycją SP - poinformował Wójcik - wsparcie w trybie pozakonkursowym mogłyby uzyskiwać organizacje mające udokumentowanych co najmniej 40 lat działalności statutowej, a wysokość wsparcia ma być uzależniona od liczby członków organizacji. "Organizacje, które przekraczają 5 tys. członków powinny otrzymywać nawet kwotę do 500 tys. zł i powinno to się odbywać w trybie pozakonkursowym" - powiedział polityk SP.

Politycy SP tłumaczą tryb pozakonkursowy wsparcia dla stowarzyszeń

Odpowiadając na pytanie, dlaczego to ma być tryb pozakonkursowy, ocenił, że "często w konkursach uczestniczą organizacje, które mają znacznie mniejszy dorobek, znacznie mniejsze oddziaływanie (...) a organizacje takie, jak Związek Podhalan, mają kłopot z tym, żeby wygrywać tego rodzaju projekty, ze względu na to, że czasami mają trudności w przygotowaniu takiego projektu, nie mają specjalistów, nie mają czasami osobowości prawnej".

"W związku z tym tak, jak to jest w innych krajach, tak chcemy także w Polsce, żeby te organizacje miały specjalne wsparcie. Wobec tego dodajemy w Prawie o stowarzyszeniach specjalny przepis, który daje taką możliwość ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego, żeby w ten sposób właśnie wspierać tego typu środowiska, tego typu organizacje" - powiedział Wójcik.

Edward Siarka zaznaczył, że proponując zmianę w Prawie o stowarzyszeniach SP ma na uwadze to, aby wszystkie takie organizacje w Polsce, które mają wieloletnią tradycję "otrzymały stabilne źródło finansowania, które pozwoli im również w świecie globalnym, nieść te wartości, które przez lata wynosili ze swojego domu, regionu, ocalić przede wszystkim te wartości, wzbogać dorobek swój i kulturę europejską".

Prezes Związku Podhalan w Polsce Julian Kowalczyk powiedział, że wszyscy członkowie związku "wykonują swoją prace non-profit". "Jest to organizacja, która wszelkie konkursy, przeglądy, kultywowanie tradycji, prowadzenie zespołów wykonuje społecznie. Staraliśmy się o przyznanie środków wielokrotnie, poza funduszami doraźnymi z konkursów przy innych okazjach, praktycznie nigdy nie mieliśmy pełnego wsparcia" - dodał.

Stwierdził, że aby przetrwać, "regularne wsparcie, podstawowe, minimalne, nie chodzi o wynagrodzenia, tylko o prowadzenie pewnych działań, byłoby wielką" byłoby wielką "niespodzianką i prezentem". Liczymy, że się w końcu uda" - dodał Kowalczyk.

Projekt nowelizacji oraz rozporządzenie w tej sprawie zostały wniesione do Sejmu.

W projekcie rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego ws. pomocy finansowej z budżetu państwa dla stowarzyszeń prowadzących wieloletnią działalność napisano, że "wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków stowarzyszenia ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, według danych wynikających z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, i wynosi: 50 tys. zł, jeżeli stowarzyszenie liczy nie więcej niż 500 członków; 100 tys. zł, jeżeli stowarzyszenie liczy od 501 do 1000 członków; 300 tys. zł, jeżeli stowarzyszenie liczy od 1001 do 3000 członków; 400 tys. zł, jeżeli stowarzyszenie liczy od 3001 do 5000 członków; 500 tys. zł, jeżeli stowarzyszenie liczy powyżej 5000 członków.

Pomoc przyznawana ma być stowarzyszeniom pod warunkiem, że ich działalność statutowa prowadzona jest nieprzerwanie przez co najmniej 40 lat. (PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska

ksi/ mok/