Skoda testuje dostarczanie przesyłek prosto do auta

/ Skoda

Skoda testuje nową usługę. Pomysłem czeskiej firmy jest Car Access – narzędzie umożliwiające zamówienie przesyłki kurierskiej do własnego samochodu. Pierwsze testy odbywają się w Pradze, ale następne mają odbyć się także w innych krajach.

Usługa Car Access pozwala kierowcom Skody zamówić do swojego samochodu przesyłkę. Sam proces polega na wskazaniu lokalizacji pojazdu oraz numeru tablicy rejestracyjnej. Dzięki temu kurier pozna "adres" dostawy i będzie mógł zostawić paczkę w bagażniku. Właściciel ma ciągłą kontrolę nad momentem otworzenia i zamknięcia auta, a cały proces odbywa się za pośrednictwem aplikacji mobilnej MyŠkoda.

– Dzięki Car Access pojazdy Skody mogą zaoferować użytkownikom przydatną usługę również wtedy, gdy pozostają zaparkowane. Obecnie chcemy rozszerzyć naszą ofertę rozwiązań mobilnych o opcję, która może zaoszczędzić czas klientów, zapewnić im większą wygodę i na wiele sposobów ułatwić codzienne życie. Car Access umożliwia kurierowi zostawienie paczki w samochodzie klienta, dzięki czemu nie musi on umawiać się z klientem na doręczenie jej do domu. Kurier wybranej firmy otrzymuje dostęp do niezbędnych danych pojazdu, a dostawa odbywa się bezdotykowo. To wielka zaleta, zwłaszcza w obecnych czasach – wyjaśnia Martin Jahn, członek zarządu Škoda Auto ds. Sprzedaży i marketingu.

Skoda uważa, że odbiór paczki przy pomocy auta jest wygodniejszy od odbioru jej w domu. Program pilotażowy trwa właśnie w Pradze, a jego koniec ma nastąpić w grudniu 2021 r. Po tym czasie system ma zostać usprawniony i pojawi się dla kierowców z pozostałych czeskich miast, ale też innych krajów.

Sam proces składania zamówienia z odbiorem paczki w aucie różni się w zależności od partnera. Z Car Access skorzystać mogą osoby posiadające auta nie starsze niż rocznik 2019 oraz korzystające z Care Contact: Remote Access. W modelach enyaq iV, kamiq i scala usługa będzie oferowana w późniejszym terminie.