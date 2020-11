Sklepy w galeriach handlowych od soboty ponownie otwarte

Kuczyński: Z Tarczą 2.0 czy na Tarczy?

Znamy obostrzenia, jakie mają obowiązywać gospodarkę do końca roku, jednocześnie rząd przedstawia kolejny pakiet pomocowy i zapowiada wsparcie nawet do marca 2021. Przed nami Black Friday, co w kontekście 2020 roku brzmi bardziej złowrogo niż obiecująco... Czy do końca roku bieg po nowe rekordy indeksów? W wirtualnym studio Bankier.tv Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych.