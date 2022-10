Sklepy rzekomo sprzedające drewno przez internet oszukały setki osób

Oszczędzanie prądu ma sens. Im mniejsze zapotrzebowanie na energię, tym niższa cena

Od 1 października administracja rządowa i samorządowa będą zobowiązane do zmniejszenia zużycia prądu o 10 proc. Rząd zachęca również gospodarstwa domowe do oszczędzania energii, premiując to 10-proc. upustem...