Sklepy korzystają z nowych furtek, aby pracować w niedziele. Wystarczył tydzień od zmiany przepisów

Po placówkach pocztowych oraz czytelniach i dworcach, sklepy znalazły kolejną furtkę umożliwiającą im pracę w niedziele. Jedna z sieci sklepów monopolowych rozszerzyła swoje usługi o wypożyczanie sprzętu sportowego, natomiast Żabki korzystają z kas samoobsługowych.

Od początku lutego weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących ograniczenia handlu w niedziele i święta. Utrudniła ona tym samym możliwość funkcjonowania w ostatni dzień tygodnia sklepom, które jednocześnie są placówkami pocztowymi. Zgodnie z nowym prawem, sklep musi wykazać zyski rzędu 40 proc. wszystkich przychodów placówki, aby móc działać w niedziele korzystając ze starej furtki.

Nowe przepisy zmieniły zasady, ale na nie tak restrykcyjne, jak początkowo zakładano. Pomimo dziewięciu dni od wejścia w życie nowych praw, można już wskazać na przykładzie kilku sklepów kierunek, w którym może pójść branża, aby nadal sprzedawać w niedziele niehandlowe.

Wypożyczalnia sprzętu sportowego

Sieć sklepów Al.Capone otworzyła kilka ze swoich placówek, które zaczęły oferować klientom możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego i rekreacyjnego - donosi portal wiadomoscihandlowe.pl. Z takiej możliwości na razie mogą skorzystać mieszkańcy Tarnowa oraz okolicy, a same placówki mają być otwarte od 6 do północy przez cały tydzień.

Tym samym sklepy skorzystały z furtki umożliwiającej funkcjonowanie zakładom prowadzącym działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku. Klienci na miejscu poza zakupami mogą wypożyczyć m.in. zestaw do gry w jengę, brydża, szachy, warcaby lub sprzęt wędkarski. Kosz usługi waha się od 3 do 30 złotych, natomiast do tego należy doliczyć kaucję, która wynosi od 10 do 100 złotych.

Od strony formalnej klient zawiera umowę ze spółką Al.Capone sp. z o.o., czyli właścicielem marki i franczyzodawcą, jednak usługa wypożyczania sprzętu w sklepach jest promowana jako osobna działalność - Alewypożyczalnia.

Kasy samoobsługowe

O ewentualnej możliwości wykorzystania kas samoobsługowych do otwarcia sklepu w niedzielę pisaliśmy jeszcze przed zmianą prawa. Jak się okazało, to nie były tylko przypuszczenia.

Przepisy ograniczające handel w niedziele i święta w większości przypadków zakazują pracy sprzedawców oraz kasjerów w drugi dzień weekendu, jednak w przypadku kas automatycznych nadzór może sprawować np. ochroniarz. Inną możliwość daje ustawa covidowa uchwalona jeszcze w 2020 r., która zakłada, że w niedzielę swoją pomoc może zaoferować pracownik podczas przyjmowania i wykładania towaru. Nie można wykluczyć, że takie osoby mogłyby też nadzorować proces zakupów.

Jednocześnie większość Żabek i tak będzie otwartych w niedzielę, ponieważ za ladami staną właściciele sklepów, czyli franczyzobiorcy. W związku z tym sieć opublikowała spot reklamowy informujący, że placówki będą otwarte przez cały tydzień.

A może czytelnia lub dworzec ?

Jeszcze z innych furtek skorzystały sklepy Intermarche z miejscowości Lipno oraz Cieszyn. W przypadku placówki z pierwszego miasta, klienci mogli zrobić zakupy i jednocześnie kupić, wypożyczyć lub po prostu przeczytać książkę na miejscu. Podobnie jak w przypadku sieci sklepów Al.Capone, funkcjonowanie w niedziele umożliwił zapis o działalności w zakresie kultury.

Natomiast sklep mieszczący się w Cieszynie skorzystał z bliskości przystanku autobusowego i przemianował się na “dworzec autobusowy” oraz “poczekalnię”. Jednak na ten przypadek postanowili zareagować związkowcy z “Solidarności”, którzy wezwali na miejsce policję, ponieważ zgodnie z treścią ustawy, która gwarantuje działalność handlową w niedziele kasom biletowym, te nie mogą sprzedawać alkoholu. A jak poinformowali przedstawiciele związku zawodowego w mediach społecznościowych, posiadali oni dowody, że w tym sklepie alkohol był sprzedawany.

AB