Sklepy a majówka. Kiedy zrobimy zakupy w długi weekend?

Wskaźnik koniunktury bankowej powrócił do poziomu sprzed wybuchu wojny w Ukrainie

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł w kwietniu w stosunku do marcowego o 23,3 pkt. do 7,2 pkt., czyli powrócił do poziomu sprzed wybuchu wojny w Ukrainie - poinformowały Związek Banków Polskich oraz Minds & Roses. Z badania wynika, że rośnie zainteresowanie klientów produktami depozytowymi.