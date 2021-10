Sklep może odmówić wystawienia faktury. Oto w jakich przypadkach

fot. Łukasz Wróbel / / Shutterstock

Często się zdarza, że w regulaminach różnych sklepów internetowych wyłącza się możliwość wystawienia faktury albo skraca się terminy, w których z takim żądaniem można wystąpić. Należy jednak podkreślić, że takie działania są niezgodne z Ustawą o podatku od towarów i usług, które mogą narazić sprzedawcę w konsekwencji nawet na odpowiedzialność karno-skarbową. Są jednak przypadki, kiedy sklep internetowy będzie mógł zgodnie z prawem odmówić wystawienia faktury.

Aby jednak jednoznacznie odpowiedzieć na drugą część pytania, czyli „kiedy sklep internetowy może odmówić wystawienia faktury?” należy najpierw prześledzić regulujące te kwestie przepisy.

Jak to jest z tymi fakturami

Z przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług (u.o.p.t.u) możemy wywnioskować, że co do zasady – najogólniej rzecz ujmując - obowiązek wystawienia faktury należy do przedsiębiorcy (podatnika) dokonującego sprzedaży na rzecz innego przedsiębiorcy. Wynika ów obowiązek z art. 106b ust 1 pkt 1 wspomnianej ustawy, który stanowi, iż podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem. W tej sytuacji sprzedający jest obowiązany bezwzględnie wystawić fakturę niezależnie od żądania nabywcy.

Przedsiębiorca nie będzie obowiązany do wystawienia faktury, jeśli sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust 1 u.o.p.t.u (zwolnienie przedmiotowe) lub art. 113 ust 1 i 9 u.o.p.t.u (zwolnienie podmiotowe) lub też rozporządzenia właściwego ministra wydanego na postawie art. 82 ust 3 u.o.p.t.u. Należy jednak mieć na uwadze, że podatnik będzie obowiązany do wystawienia faktury na każde żądanie nabywcy towaru zgłoszone w terminie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Obowiązek ten wynika z art. 106b ust 3 u.o.p.t.u. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na art. 106b ust. 5 Ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowi, iż przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

W przypadku sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowanych podatnik jest co do zasady obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Obowiązek ten wynika z art. 111 ust 1 u.o.p.t.u. Istnieją od owego obowiązku pewne wyjątki, ale nie są one przedmiotem niniejszych rozważań. Do paragonu wydanego na rzecz wspomnianych podmiotów można bez przeszkód wystawić fakturę na żądanie klienta.

Kiedy sklep odmówi wystawienia faktury?

Z analizy przytoczonych przepisów można więc w zasadzie wyodrębnić jedynie dwa przypadki kiedy sklep internetowy może odmówić wystawienia faktury.

W przypadku sprzedaży na rzecz innego przedsiębiorcy ze wspomnianego już przepisu art. 106b ust. 5 Ustawy o podatku od towarów i usług wynika bezwzględny zakaz wystawienia faktury, jeśli na paragonie nie ma NIP nabywcy. Z związku z tym sklep internetowy ma nie tylko prawo ale i obowiązek odmówić wystawienia faktury na rzecz przedsiębiorcy.

W przypadku sprzedaży zwolnionej od podatku od towarów i usług dokonywanej na rzecz innego przedsiębiorcy jak i konsumenta oraz sprzedaży niezwolnionej od podatku od towarów i usług , sklep internetowy może odmówić wystawienia faktury jeżeli nabywca zgłosił żądania po upływie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Jednak należy mieć na uwadze, że żaden przepis nie zakazuje wystawienia faktury po tym terminie. Można zatem taką fakturę do paragonu wystawić bez przeszkód.

Zenon Depta, aplikant radcowski, Kancelaria LEGART