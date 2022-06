Sklep internetowy PGG może obsłużyć kilkakrotnie więcej klientów w jednym czasie

fot. JM / / Bankier.pl

Oblegany przez klientów sklep internetowy Polskiej Grupy Górniczej (PGG) po udoskonaleniu infrastruktury informatycznej może obsłużyć w jednym czasie kilkakrotnie więcej kupujących niż dotąd - wynika z informacji spółki będącej największym krajowym producentem węgla.

W swoim sklepie internetowym Grupa oferuje węgiel dla indywidualnych odbiorców podczas dwóch popołudniowych sesji - we wtorki i czwartki. Podczas poprzednich sesji w jednym czasie paliwo próbowało kupić od kilkudziesięciu tysięcy do nawet ponad 100 tys. klientów. Przedstawiciele PGG obiecali zwiększenie efektywności e-sklepu - pierwszym sprawdzianem była wtorkowa sesja.

"Podczas wczorajszej sesji e-sklep podbił kolejny rekord – dokonano więcej transakcji w krótszym czasie. Stało się tak, ponieważ w celu przyspieszenia obsługi klientów w sklepie dokonano modyfikacji infrastruktury serwerowej oraz optymalizacji kodu, aby w jednym czasie obsłużyć kilkakrotnie więcej klientów niż zazwyczaj" - wyjaśnił w środę PAP rzecznik PGG Tomasz Głogowski.

Według przedstawicieli spółki zmiany pozwoliły na znaczne skrócenie czasu zakupów oraz zwiększyły dostępność strony internetowej dla klientów.

"Aplikacja sklepu została zmodyfikowana tak, aby możliwe było rozdzielenie jej funkcji na trzy odrębne serwery. Pozwoliło to zwiększyć szybkość i jakość obsługi oraz wpłynęło na odciążenie serwera głównego sklepu i zwiększenie ilości procesorów oraz pamięci RAM. Dodatkowo aplikacja sklepu została przeniesiona do nowej technologii WWW" - tłumaczył rzecznik największej górniczej spółki.

Podczas wtorkowej sesji do e-sklepu skierowano ponad 25 tys. ton węgla. Łącznie podczas trzech ostatnich sesji zakupowych do ponad 19 tys. klientów trafiło ok. 80 tys. ton węgla. Sesje trwają z reguły kilka godzin. Ogółem sklep internetowy PGG obsłużył dotąd prawie 100 tys. klientów, którzy kupili ok. 370 tys. ton surowca.

Cała dobowa produkcja węgla opałowego dla gospodarstw domowych jest kierowana do sprzedaży w trzech kanałach dystrybucji: za pośrednictwem sklepu internetowego, bezpośrednio w kopalniach oraz za pośrednictwem autoryzowanych składów węgla zlokalizowanych w różnych częściach Polski.

PGG jest największym krajowym producentem węgla – także opałowego, wykorzystywanego m.in. przez gospodarstwa domowe. Od 11 marca br., oprócz workowanych ekogroszków, w sklepie internetowym spółki można także kupić węgiel opałowy luzem z odbiorem własnym w kopalniach, w cenie nawet trzykrotnie niższej niż u pośredników. Popyt jest olbrzymi - większy od dostępności węgla. Zdarzało się, że strona e-sklepu była niedostępna lub węgla w danym momencie nie dało się kupić.

Uporządkowania handlu węglem domagają się górnicze związki zawodowe. Po ubiegłotygodniowym spotkaniu z zarządem PGG, śląsko-dąbrowska Solidarność poinformowała, iż prawdopodobnie od sierpnia br. zacznie działać sieć składów węgla spółki, która zastąpi obecną formułę sprzedaży za pośrednictwem autoryzowanych sprzedawców. PGG nie skomentowała tych doniesień. (PAP)

