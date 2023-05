Składki ZUS w 2024 roku znów w górę. Przedsiębiorcy dostaną mocno po kieszeni

Przedsiębiorcy w Polsce nie mają łatwo - wystarczy wspomnieć zmienne i skomplikowane przepisy podatkowe. Inną bolączką (szczególnie samozatrudnionych) są wysokie składki ZUS i składka zdrowotna, których wysokość narzuca się odgórnie - niezależnie czy firma osiągnęła przychód, czy nie. Obciążenia w 2024 roku mają znów mocno wzrosnąć.

fot. lovelyday12 / / Shutterstock

Niemal co roku mamy do czynienia z kolejną rekordową podwyżką składek ZUS dla przedsiębiorców. Z wyliczeń wyborcza.biz wynika, że przedsiębiorcy zapłacą ponad 130 złotych miesięcznie więcej i to bez uwzględniania w tej kwocie wzrostu składki zdrowotnej. Wyliczenia na 2024 rok przedstawił portal wyborcza.biz. Prognozowaną wysokość składek przedstawiono w poniższej tabeli.

Podwyżki składek ZUS Rodzaj składki Wysokość w 2024 roku Wysokość w 2023 roku Różnica Emerytalna 890,20 zł 812,23 zł +77,97 zł Rentowa 364,83 zł 332,88 zł +31,95 zł Dobrowolna składka chorobowa 111,73 zł 101,94 zł +9,79 zł Wypadkowa 76,16 zł 69,49 zł +6,67 zł Fundusz Pracy 111,73 zł 101,94 zł +9,79 zł Suma 1 554,65 zł 1 418,48 zł +136,17 zł

Antoni Kolek, szef Instytutu Emerytalnego, w rozmowie z portalem wylicza, że przedsiębiorca z dochodem 10 tys. zł miesięcznie, rozliczający się według skali podatkowej, zapłaci 9 proc. składki zdrowotnej, czyli 900 zł. W sumie więc jego wszystkie składki przekroczą 2454 zł.

Reklama

- To istotna podwyżka i niejeden przedsiębiorca może mieć problemy z opłaceniem składek - zaznacza Antoni Kolek.

Przedsiębiorcy chcą dobrowolnego ZUS-u

W kontekście rosnących obciążeń finansowych w debacie publicznej powraca postulat zniesienia obowiązkowych składek na ZUS. Inaczej mówiąc, to przedsiębiorca sam decydowałby, czy chce płacić, czy nie.

– Największym problemem w obecnej formule jest fakt, że do wyliczenia ryczałtowych składek bierze się niefaktyczne zrealizowane wynagrodzenie w gospodarce, tylko prognozę budżetową Ministerstwa Finansów. Niestety prognozy charakteryzują się tym, że rzadko są trafne i mamy mniejsze lub większe błędy prognozy zarówno in plus, jak i in minus. I to powoduje, że podstawa naliczania składek jest bardzo zmienna, po fakcie mocno odstaje od rzeczywistości – mówi Sławomir Dudek, ekonomista, prezes i założyciel Instytutu Finansów Publicznych, cytowany przez wyborcza.biz.

Wprowadzenie dobrowolnego ZUS dla przedsiębiorców za ich własne składki, na wzór niemiecki, jest jednym z postulatów zmian w prawie gospodarczym zawartych w "Dziesiątce Rzecznika MŚP". Jak wskazuje Biuro Rzecznika MŚP, każdy przedsiębiorca mógłby zadecydować o tym, czy chce opłacić składkę, czy też chce oszczędzać na przyszłą emeryturę samodzielnie. Przedsiębiorca miałby natomiast obowiązek opłacać składkę zdrowotną na NFZ.

"Wprowadzenie dobrowolności opłacania składki na ubezpieczenie emerytalne przy zachowaniu obowiązku składki na ubezpieczenie zdrowotne doprowadzi do wyjścia wielu firm z szarej strefy, zapobiegnie pauperyzacji i nieszczęściu wielu polskich rodzin, które system wpędza w zadłużenie, pomoże przejść sektorowi MŚP bardziej bezpiecznie przez nadchodzące spowolnienie gospodarcze" - podkreśla Biuro Rzecznika MŚP

JM