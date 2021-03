Skiba: Kredyty frankowe to poważny problem dla sektora bankowego

fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Kredyty frankowe to poważny problem dla sektora bankowego, to o czynnik hamujący ekspansję kredytową w przypadku banków, w których kredyty frankowe mogą spowodować obniżenie poziomu kapitału - ocenił we wtorek podczas wideokonferencji prezes Pekao Leszek Skiba.

“Myślę, że kredyty frankowe to poważny problem dla sektora bankowego. Widzimy dzisiaj, że dyskusja jest dosyć szeroka, bo dotyczy propozycji ugód sformułowanych przez przewodniczącego KNF Jacka Jastrzębskiego. Jest też pytanie, co będzie w orzeczeniu Sądu Najwyższego, są kwestie związane z tym, jak mogą funkcjonować sądy i w jakim tempie te sprawy będą rozstrzygane w sądach” - powiedział Skiba.

Jego zdaniem pod względem skali to znacznie ważniejszy problem dla bilansów banków od efektów pandemii.

“Kredyty frankowe hamują wzrost poprzez wpływ na kapitał banków w niektórych przypadkach. Jest to czynnik hamujący ekspansję kredytową w tych przypadkach, kiedy kredyty frankowe mogą spowodować obniżenie poziomu kapitału” - dodał szef Pekao.

Wiceprezes Pekao Tomasz Kubiak pytany, z czego wynika brak zaangażowania banku Pekao w udzielanie klientom kredytów frankowych, powiedział: “Dbaj o dobro klienta, to znaczy nie oferuj mu produktów, które mogą być dla niego szkodliwe, nawet jeżeli tracisz pewną część zysku z tego tytułu. Głośne medialne są kredyty frankowe, gdzie z założenia wiedzieliśmy, że jest to pewne ryzyko, którego klient nie będzie mógł kontrolować i dlatego w to nie wchodziliśmy. Nie udzielaliśmy też polisolokat, nie udzielaliśmy też wątpliwych funduszy inwestycyjnych” - dodał Kubiak.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

