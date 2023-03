Skarbówka zwróci podatnikom więcej niż w 2022 roku

Jak przekazał w trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej minister finansów, zwroty z podatku PIT w 2023 r. wyniosą ponad 17,5 mld zł wobec 10,5 mld zł w 2022 r. Magdalena Rzeczkowska dodała, że otrzyma je nie mniej niż 15 mln podatników.

"Szacujemy, że w tym roku taki zwrot (z podatku PIT - PAP) otrzyma nie mniej niż 15 mln podatników - osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a administracja skarbowa zwróci im łącznie ponad 17,5 mld zł" - powiedziała Rzeczkowska.

"Dla porównania, w zeszłym roku ta kwota zwrotów wynosiła 10,5 mld zł" - dodała.

Rzeczkowska: Za wcześnie, aby mówić o obniżkach stóp proc., wzrost PKB Polski w '23 ok. 1 proc.

Jest za wcześnie, aby mówić o obniżkach stóp procentowych w Polsce - oceniła szefowa resortu finansów Magdalena Rzeczkowska. Zdaniem Rzeczkowskiej, wzrost PKB Polski w 2023 r. może wynieś ok. 1 proc.

"To jest decyzja RPP, poza kompetencją ministra finansów. Ja mogę tylko powiedzieć, że słusznymi były decyzje o podniesieniu i utrzymaniu stóp proc. na tym poziomie, na jakim one w tej chwili są, dlatego, że uniknęliśmy tzw. 'twardego lądowania'. Gospodarka zwalnia, ale nie mamy recesji. Będziemy się rozwijać, ten wzrost gospodarczy w tym roku będzie" - powiedziała dziennikarzom Rzeczkowska.

"Poczekajmy spokojnie na to, jak będą wyglądały te rzeczywiste cyfry, jeśli chodzi o spadek inflacji. Za wcześnie, moim zdaniem, mówić o spadku stóp procentowych, ważne jest to, żeby ten wzrost gospodarczy na poziomie takim, jakim szacujemy, ok. 1 proc. w tym roku, utrzymać. Ja wierzę w polską gospodarkę, już nie raz nas polscy przedsiębiorcy zaskoczyli, polska gospodarka ma silne fundamenty, może nawet zobaczymy silniejszy wzrost w tym roku" - dodała. (PAP biznes)

