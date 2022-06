Skarbówka zajrzy nam na konta. Od lipca nowe przepisy

Od lipca skarbówka będzie miała nowe uprawnienia - zajrzy na konto bankowe. Teoretycznie "bez żadnego trybu". Dotąd takie możliwości miała tylko wobec osób podejrzanych.

Od 1 lipca 2022 r., jak informuje "Rzeczpospolita", na mocy nowych przepisów banki będą musiały przekazać organom podatkowym dane o posiadanej liczbie kont, ich stanie i obrocie swoich klientów. Takie informacje dotąd mogły przekazać jedynie w sytuacji, w której najpierw wszczynane było postępowanie podatkowe przeciwko tej osobie.

Po zmianach natomiast już wobec wszystkich osób fizycznych i, co więcej, także wobec pełnomocników rachunku, a nie tylko właścicieli. "Może to dotyczyć np. sytuacji, w której podatnik nie ujawnia dochodów, by nie płacić podatku, lub prowadzi niezarejestrowany biznes" - czytamy.

"Rozszerzony zostanie także katalog podmiotów, które będą mogły żądać ujawnienia takich informacji. Obecnie może o to wystąpić szef KAS i naczelnik urzędu celno-skarbowego. Od 1 lipca 2022 r. uprawnienie takie otrzyma także naczelnik urzędu skarbowego".

Przepisy te już teraz budzą mnóstwo kontrowersji. Krajowa Administracja Skarbowa zapowiada jednak, że rząd ponownie analizuje te przepisy i nie wyklucza zmiany. O wyjaśnienie sprawy wiosną prosił już rząd Rzecznik Praw Obywatelskich, bo jego zdaniem "nie przedstawiono uzasadnienia zmiany, a znacząco poszerza ona zakres ingerencji w strefę prywatności obywateli".

Szef KAS Bartosz Zbaraszczuk uspokaja: – Podatnicy nie muszą się obawiać o nadużywanie wprowadzonej zmiany, bowiem w okresie już obowiązujących regulacji nie stwierdzono ich nadużywania. Dane przekazywane przez banki chronione są tajemnicą skarbową, którą regulują szczegółowo przepisy ordynacji podatkowej – wyjaśnia.

Jednak doradcy podatkowi zwracają uwagę, że uprawnienia organów podatkowych już obecnie są bardzo duże i pozwalają skutecznie walczyć z nadużyciami. - Trudno więc znaleźć racjonalne uzasadnienie dla kolejnego ich rozszerzania - komentuje Dariusz Malinowski, doradca podatkowy i partner w KPMG w Polsce. I zaznacza, że w wyniku zmiany przepisów "rośnie ryzyko uznaniowego występowania o dane dotyczące rachunków bankowych oraz nieuzasadnionego ich wykorzystywania."