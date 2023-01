Skarbówka zajrzy na konta Polaków. Fiskus dowie się, co i za ile kupujemy

Kwota z faktury za zamówienie w sklepie internetowym, abonament na telefon, czy wysokość rachunku za energię elektryczną i gaz - dostęp do tych danych już w przyszłym roku otrzyma skarbówka, służby specjalne i prokuratura. Rząd pracuje nad przepisami umożliwiającymi m.in. wgląd w prywatne zakupy Polaków.

fot. Mateusz Wlodarczyk / / FORUM

Od 2024 r. firmy w Polsce będą mieć obowiązek wystawiania faktur elektronicznych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Jak wynika z treści projektu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów, takie same zasady będą dotyczyć również rachunków wystawianych klientom indywidualnym.

W praktyce oznacza to, że fiskus, służby specjalne oraz inne uprawione jednostki otrzymają dostęp do określonego rodzaju wydatków wszystkich Polaków. Faktury wystawią m.in. dostawy prądu, wody, gazu oraz usług telekomunikacyjnych. Również do produktów zamawianych w sklepach internetowych wystawiania jest, z reguły, faktura - na jej podstawie można zwrócić towary kupione online.

Urzędnicy będą mogli zobaczyć, ile miesięcznie wody i energii elektrycznej zużywa dany obywatel. Z faktury od operatora telefonicznego można dowiedzieć się np. ile SMS-ów zostało wysłanych ze wskazanego numeru oraz ile minut właściciel rozmawiał przez telefon. Identycznie będzie wyglądać sytuacja przy zakupie ze sklepu internetowego - wszystkie jednostki wskazane w ustawie będą mogły dowiedzieć się, ile zapłaciliśmy za sprzęt AGD, buty i artykuły domowe.

Wśród organów, które otrzymają dostęp do e-faktur, jest m.in.: minister właściwy do spraw finansów publicznych, minister do spraw wewnętrznych, szef Krajowej Administracji Skarbowej, naczelnicy urzędu skarbowego, prokuratorzy, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Marcin Madeja w rozmowie z Dziennikiem Gazeta Prawna wskazał, że w ten sposób może zostać naruszony art. 47 konstytucji, który gwarantuje każdemu prawo m.in. do ochrony prawnej życia prywatnego. Ekspert zastanawia się nad zgodnością takich praktyk z art. 17 unijnego rozporządzenia RODO, który gwarantuje prawo do usunięcia danych osobowych. E-faktury mają być przetrzymywane w KSeF przez 10 lat.