Skarbówka udzieliła 6,4 mld zł ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podczas pandemii

W czasie pandemii Krajowa Administracja Skarbowa udzieliła ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na kwotę 6,4 mld zł - poinformował w poniedziałek minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Jak powiedział minister podczas poniedziałkowego spotkania z dziennikarzami, administracja przyjazna to taka, która stawia potrzeby swoich obywateli w centrum swoich działań. Dlatego w resorcie finansów realizowany jest m.in. program "Klient w centrum uwagi KAS".

"Staramy się dostosowywać nasze działania do oczekiwań naszych klientów i sytuacji, w jakich się znajdują. Od ponad roku zmagamy się z epidemią Covid-19, pracujemy w reżimie sanitarnym i wykorzystujemy narzędzia informatyczne na niespotykaną wcześniej skalę. Wszystko po to, aby zapewnić płynną realizację naszych zadań i obsługę naszych klientów, jednocześnie dbając o wspólne bezpieczeństwo" - powiedział.

Szef MF zaznaczył, że na kierunki i sposób działania resortu wpływa otoczenie społeczno-gospodarcze, bowiem wiadomo, w jak trudnej sytuacji znaleźli się szczególnie przedsiębiorcy. Jednocześnie minister podkreślił, że w swoich działaniach resort musi zachowywać równowagę pomiędzy interesem obywatela a interesem finansów państwa, czyli dbać o obie strony.

"W praktyce oznacza to zapewnienie stałych wpływów do budżetu, z którego finansowana jest m.in. walka z Covid-19, ale też wsparcie podatników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Stale analizujemy możliwe ścieżki pomocy podatnikom dotkniętym skutkami pandemii w tym polegające na odraczaniu terminów płatności niektórych podatków" - powiedział Kościński, podając najnowszy przykład: wydłużenie terminu rozliczenia CIT do 30 czerwca br.

"Krajowa Administracja Skarbowa udziela ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Decyzje o przyznaniu takich ulg wydano już na kwotę 6,4 mld zł" - poinformował minister.

Dodał, że wsparcie dla biznesu to również zapewnienie równych zasad konkurencji i praw na rynku, co wiąże się z walką z przestępczością ekonomiczną.

"Na łamanie prawa nie możemy przymykać oka, nawet w czasie epidemii" - podkreślił. Dlatego, jak dodał, administracja skarbowa prowadzi działania kontrolne i reaguje na oszustwa podatkowe. Zdaniem ministra interes uczciwego biznesu i finansów państwa w praktyce są tożsame.

Autor: Marcin Musiał