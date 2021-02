Skarbówka sprzedaje złotą biżuterię z przemytu

fot. rsooll / Shutterstock

Przemycone wiele lat temu z Turcji złote łańcuszki, pierścionki z kamieniami, sygnety, bransoletki i kolczyki oferują do sprzedaży śląskie struktury Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Wyceniona na blisko 232,2 tys. zł biżuteria będzie sprzedana za co najmniej trzy czwarte szacunkowej wartości.

Piątek będzie ostatnim dniem, kiedy osoby zainteresowane kupnem tureckiej biżuterii mogą składać swoje oferty - drogą pocztową lub osobiście - w siedzibie Urzędu Skarbowego w Cieszynie – tam też można obejrzeć oferowane przedmioty. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 25 lutego.

Jak wyjaśnia nadkom. Grażyna Kmiecik z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, biżuteria wiele lat temu została zatrzymana podczas kontroli celnej na przejściu granicznym w Cieszynie Boguszowicach.

„Złotych wyrobów jubilerskich do odprawy celnej nie zgłosił obywatel Turcji. Po zakończeniu postępowania biżuteria trafiła do sprzedaży. Według opinii rzeczoznawcy, obecnie jej wartość wynosi ponad 232 tys. zł. Wartość wywołania to 75 proc. wartości szacunkowej, czyli ponad 174,1 tys. zł” - poinformowała nadkom. Kmiecik.

W przetargu będą uwzględnione jedynie te propozycje, których oferenci będą obecni przy otwarciu ofert oraz dokonali wpłaty wadium. Wynik przetargu ogłoszony zostanie niezwłocznie - wygra oferta z najkorzystniejszą ceną. Szczegóły dotyczące przetargu są dostępne na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.(PAP)

autor: Marek Błoński

mab/ drag/