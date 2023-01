Kłopoty dla firm zatrudniających cudzoziemców. Skarbówka przyjmie PIT-11 wyłącznie z prawidłowym numerem PESEL

Cudzoziemcy muszą mieć numer PESEL, aby rozliczyć podatek dochodowy za 2022 r. W tym roku system online resortu finansów nie przepuści PIT-11 z ciągiem cyfr 1 lub 9, tak jak było to możliwe w poprzednim sezonie rozliczeń. "Nieprawidłowe informacje od płatników za rok 2022 nie są przyjmowane" - podaje Ministerstwo Finansów.

fot. KinoMasterskaya / / Shutterstock

Pracodawca ma czas do 31 stycznia 2023 r. na przesłanie PIT-11 do Urzędu Skarbowego. Deklaracje przekazuje się do organu podatkowego wyłączenie elektronicznie. W tym celu płatnik musi wypełnić odpowiedni formularz, w którym należy podać numer PESEL pracownika.

W ubiegłym roku dokument można było uzupełnić wpisując w pole przeznaczone na numer PESEL ciąg znaków np. 1 lub 9. Księgowi wskazywali również, że przechodziły PIT-y wypełnione w formacie "RRMMDDXXXXX". Deklaracja złożona w ten sposób była przyjmowana przez skarbówkę, a pracodawca musiał się liczyć z późniejszymi telefonami urzędników z informacją o konieczności skorygowania błędnego numeru PESEL.

W przypadku PIT-11 za 2022 r. nie będzie takiej możliwości. "Nieprawidłowe informacje od płatników za rok 2022 nie są przyjmowane" - wskazuje resort finansów.

"Od stycznia 2022 r. nie ma możliwości przesłania drogą elektroniczną informacji PIT-11 za 2022 r. z wpisanym ciągiem tych samych cyfr (np. 1111111111 czy 9999999999)" - podaje Ministerstwo Finansów w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, pracodawca powinien poinformować zatrudnionych cudzoziemców, nieposiadających numeru PESEL, o konieczności złożenia wniosku o nadanie numeru w urzędzie gminy.