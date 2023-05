Skarbce giełdowych banków puchną od zysków. To był wyjątkowy kwartał dla sektora

Sezon wynikowy giełdowego sektora bankowego za I kwartał dobiegł końca wraz z publikacją raportu PKO BP, który o włos przebił wynik Pekao. O ile rywalizacja największych polskich banków pod względem osiągniętych zysków była wyrównana, o tyle biorąc pod uwagę wielkość aktywów, ma jednoznacznego lidera.

fot. lassedesignen / / Shutterstock

To był wyjątkowy kwartał dla giełdowych banków, które zarobiły jeszcze więcej niż w IV kwartale 2022 r. i pokazały dynamiczny wzrost zysków względem analogicznego kwartału rok wcześniej. Wielu z nich udało się wypracować najlepsze trzymiesięczne wyniki w historii. Dwa największe banki w kraju pokazały niemal identyczny zysk netto, ale ostatecznie to ten największy pod względem aktywów okazał się lepszy.

W I kwartale 2023 r. suma zysków dziesięciu giełdowych banków wyniosła ponad 6,9 mld zł wobec niespełna 5,5 mld zł w I kwartale i 6,48 mld w IV kwartale 2022 r. Skumulowane zyski były więc o 32,3 proc. większe rok do roku i o 6,7 proc. lepsze kwartał do kwartału.

Starcie na samym szczycie. PKO pokazał największy zysk na poziomie 1,454 mld zł i tylko o kilka milionów wyprzedził na tym polu Pekao, który zarobił 1,446 mld zł. Granicę miliarda przekroczył jeszcze Santander (1,192 mld zł), a zbliżył się do niej ING (0,909 mld zł).

Najmniej zarobił BOŚ (57 mln zł), a mBank jako jedyny pokazał spadek rocznej dynamiki zysków. Wszystko przez odpis (0,808 mld zł) na ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi. Jeszcze więcej wyniósł odpis w Millennium (0,82 mld zł), który jednak zdołał wypracować 252 mln zł zysku wobec straty rok wcześniej (efekt odpisów).

Pierwszy kwartał był szczególnie udany dla wielu banków, które poprawiły wynik w ujęciu rocznym oraz kwartalnym i zanotowały najlepszy kwratał w historii. Tak było w przypadku Aliora, którego zysk w ciągu roku skoczył o 117 proc. i był najwyższy w historii banku. Podobnie BOŚ z roczną dynamiką wynoszącą 148 proc., Handlowy ze wzrostem o 114 proc. i także miano najbardziej zyskownego kwartału w historii. BNP miał zwyżkę zysku o 76 proc i nowy rekord, Santander zanotował wzrost o 25 proc. rdr. i także najlepszy kwartał w historii, Pekao zarobiło o 60 proc. więcej rdr i pokazało najlepszy wyniki w historii.

ING zaraportował wzrost zysku o 15 proc., czyli relatywnie słabiej od reszty, ale i tak był najlepszy wynik w historii banku. Zyski o 2 proc. (rdr) poprawił też PKO, ale nie udało mu się zrobić tego w ujęciu kwartalnym, kiedy polski gigant zarobił 1,73 mld zł na czysto.

Raporty wynikowe pozwoliły zaktualizować także zestawienie wielkości banków pod względem aktywów wynikających ze skonsolidowanych raportów finansowych (a więc dotyczących grup bankowych). Można przy tym porównać wielkość polskich banków do, uważanych za regionalne banków amerykańskich, o których było głośno przy okazji kryzysu.

Upadły w ostatnim czasie First Republic miał aktywa rzędu 230 mld dol. (ok. 989 mld zł po kursie z końca marca). Sillicon Valley miał ok. 209 mld dol. aktywów na koniec roku. (ok. 915 mld zł po kursie z końca grudnia). Największy komercyjny polski bank, jakim jest PKO BP, miał na koniec marca aktywa o wartości 445 mld zł, do 300 mld zbliżał się Pekao, a ponad 200 mld miały jeszcze Santander, ING i mBank. Aktywa giełdowych banków urosły o średnio 5,5 proc. przez rok. Najmocniej w BOŚ (9,3 proc.), ING (8,4 proc.) i Pekao (7,6 proc.).

Patrząc na rentowność kapitałów własnych, czyli popularny w analizie fundamentalnej wskaźnik ROE (z ang. return of equity), który otrzymuje się, dzieląc zysk netto przez kapitały własne, Handlowy jeszcze poprawił go względem tego z końca roku, kiedy współczynnik ten był w banku najlepszy w całym sektorze. W I kwartale 2023 r. wyniósł on 27,8 proc., a w Pekao przebił 24 proc., wyższy od 20 proc. był jeszcze w Aliorze. Według wyliczeń KNF w 2022 r. ROE całego sektora bankowego wyniosło 7 proc. wobec 3,14 proc. na koniec 2021 roku i 0,3 proc. w grudniu 2020 r.

Rekordowy kwartał już za nami, a przed bankami nowe wyzwania. PKO sądzi, że szczyt marży odsetkowej przypadł na pierwszy kwartał, ale oznacza to tylko tyle, że ma nastąpić stabilizacja. W centrum uwagi znajdzie się orzeczenie TSUE w głośnej frankowej sprawie zaplanowane na 15 czerwca. Od niego będzie zależała także wypłata wielu bankowych dywidend za 2022 r., zgodnie z tym co ogłosiła KNF. Na horyzoncie pojawia się pytanie co dalej z wakacjami kredytowymi? Póki co zyski szybko rosną, przede wszystkim dzięki najwyższym od 2002 r. stopom procentowym.