Skarb Państwa zgłosił kandydatów do składu Rady Giełdy

Zmiany we władzach PKO BP. Prezes jeszcze zostanie, bo chroni go statut Stało się to, o czym spekulowano od kilku dni. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało ośmiu z dziesięciu dotychczasowych członków rady nadzorczej PKO BP. Prezes jeszcze zostaje na stanowisku, bo chroni go statut spółki.