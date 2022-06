Skarb Państwa zawarł z Eneą list intencyjny ws. nabycia akcji Bogdanki

/ materiały dla mediów

Skarb Państwa zawarł w sobotę z Eneą list intencyjny w sprawie potencjalnego nabycia wszystkich posiadanych przez nią 21.962.189 akcji Bogdanki, stanowiących 64,57 proc. w kapitale zakładowym spółki. Enea chce przeznaczyć środki z planowanej transakcji na inwestycje w OZE.

Jak poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, list intencyjny zainicjuje intensywne prace nad przygotowaniem umowy, na podstawie której prawie 65-procentowy udział Enei w Bogdance stanie się własnością Skarbu Państwa.

"Skarb Państwa stanie się dominującym podmiotem właścielskim LW Bogdanka" - powiedział wicepremier Sasin na konferencji prasowej w Bogdance.

Jak dodał, decyzja wynika z oceny perspektyw rozwojowych Bogdanki.

"Bogdanka nie korzysta z pomocy publicznej, przynosi zyski i te zyski powinny być przede wszystkim zużytkowane na inwestycje, na rozwój firmy. (...) Jeszcze długo będziemy potrzebować węgla energetycznego, ale i węgla dla odbiorców indywidualnych" - powiedział Sasin.

"Bogdanka, dzięki warunkom geologicznym, jest dobrym miejscem, by myśleć o inwestycjach, zarówno w zwiększenie wydobycia węgla kamiennego, ale i rozpoczęcie wydobycia węgla koksującego" - dodał wicepremier.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek uchwałę w sprawie działań w zakresie nabycia przez Skarb Państwa akcji spółki Lubelski Węgiel Bogdanka przedłożoną przez ministra aktywów państwowych. Skarb Państwa chce nabyć wszystkie akcje Bogdanki posiadane przez spółkę Enea.

Jak podawano, nabycie akcji LW Bogdanka jest istotne z punktu widzenia polityki gospodarczej Polski. Chodzi o zabezpieczenie interesu Skarbu Państwa w obszarze bezpieczeństwa energetycznego, poprzez kontrolowanie strategicznych aktywów i zapewnienie dostaw węgla do podmiotów gospodarki narodowej. Działania te mają też się wpisywać w plany dotyczące reorganizacji energetyki konwencjonalnej w Polsce.

Paweł Majewski, prezes Enei, wskazał, że planowana sprzedaż akcji Bogdanki jest zgodna ze strategią rozwoju grupy Enea.

Jak poinformował, Bogdanka jest cennym aktywem, zabezpiecza znaczącą większość dostaw do elektrowni systemowych grupy w Kozienicach i Połańcu.

"Stajemy jednak przed wymogami transformacji energetycznej. Zgodnie ze strategią grupy, do końca tego roku planujemy wydzielić wytwórcze aktywa węglowe i naturalną konsekwencją jest wyzbycie się aktywów związanych z wydobyciem węgla" - powiedział prezes Enei.

"Uzyskane środki zamierzamy inwestować w odnawialne źródła energii, by wytwarzanie w grupie Enea oparte było w jak największym stopniu na odnawialnych źródłach, przede wszystkim w energetykę wiatrową i fotowoltaikę" - dodał Majewski.

Prezes Enei ocenił, że planowane zbycie należących do grupy akcji w Bogdance na rzecz Skarbu Państwa jest korzystne dla wszystkich stron.

"Dla Skarbu Państwa, bo zwiększa kontrolę państwa nad strategicznym aktywem wydobywczym. Dla grupy Enea, gdyż zyskuje ona środki i uwalnia potencjał w kierunku zielonej transformacji i dla samej Bogdanki, bo zyskuje najbardziej chyba wiarygodnego akcjonariusza" - powiedział prezes Majewski.

Prezes Bogdanki Artur Wasil poinformował, że kopalnia musi się dostosować do zmieniającego się świata i ma szerokie plany w zakresie rozwoju.

"Tak długo jak będzie zapotrzebowanie w Polsce na węgiel energetyczny, będziemy go tanio i skutecznie dostarczać. (...) W tym roku rozpoczniemy poszukiwania węgla typu 35, ale też zamierzamy dywersyfikować działalność górniczą, zwrócić się w kierunku wydobywania surowców poza węglem, a Polska jest zasobna w minerały. Koncerny zagraniczne chcą też z nami współpracować i tu wsparcie właścicielskie na poziomie Skarbu Państwa będzie dla nas pomocą" - powiedział prezes Bogdanki Artur Wasil.

Enea podała w komunikacie, że list intencyjny obowiązuje do 31 grudnia 2023 r. Jak dodano, dokument jest wyrazem wyłącznie intencji stron co do nawiązania współpracy oraz ma charakter porozumienia porządkowego w ramach prowadzonych rozmów.

Enea ma obecnie 64,57 proc. udziałów w Bogdance.

Kapitał zakładowy Bogdanki dzieli się na 34.013.590 akcji. W piątek na zamknięciu sesji kurs akcji wynosił 57,1 zł.

Enea: list intencyjny ws. nabycia przez państwo Bogdanki obowiązuje do końca grudnia 2023 r. List intencyjny dotyczący nabycia przez Skarb Państwa udziałów Enei w Bogdance obowiązuje do 31 grudnia 2023 r. - poinformowała w sobotę Enea. Państwo ma przejąć pakiet 64,57 proc. akcji Bogdanki. Enea przekazała, że w sobotę spółka podpisała ze Skarbem Państwa list intencyjny dotyczący potencjalnego nabycia przez państwo 21.962.189 akcji w spółce Lubelski Węgiel "Bogdanka", stanowiących 64,57 proc. akcji w kapitale zakładowym. "Spółka oraz Skarb Państwa zobowiązują się do przeprowadzenia w dobrej wierze wszelkich działań niezbędnych dla przygotowania i dokonania transakcji, polegającej na nabyciu przez Skarb Państwa, od spółki wszystkich posiadanych przez nią 21.962.189 akcji LWB. List intencyjny obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 r." - poinformowano w komunikacie. Enea dodała, że zbycie akcji Bogdanki jest zgodne ze strategią spółki do 2030 roku z perspektywą 2040 roku oraz wpisuje się w plany rządu dotyczące reorganizacji energetyki konwencjonalnej w Polsce. "Przedmiotowy dokument (list intencyjny - PAP) jest wyrazem wyłącznie intencji stron, co do nawiązania współpracy oraz ma charakter porozumienia porządkowego w ramach prowadzonych rozmów" - czytamy. autor: Michał Boroń

(PAP Biznes)

pel/